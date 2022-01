Ishockey: Østfold-derby utsatt

Lørdagens kamp mellom Sparta Sarpsborg og Stjernen Hockey er utsatt grunnet smitte i Sparta-troppen, det opplyser Sparta på sine nettsider. Kampen er flyttet til 22. februar.

Sparta og Stjernen er blant klubbene som har spilt flest kamper i årets eliteserie i ishockey. Sparta har klart å få gjennomført 32 kamper, mens rivalen Stjernen har fått unnagjort 31 kamper.

Vålerenga er den klubben i Eliteserien som har spilt færrest kamper, med kun 27.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund Petter Salsten fortalte tidligere denne uken til NTB at norsk ishockey kommer til å prioritere sluttspill framfor seriespill denne sesongen. Det innebærer at grunnspillet rundes av som planlagt i mars, uansett hvor mange kamper som er spilt.

– Det å sette ligaen på pause har vi vurdert som lite fornuftig foreløpig. Det medfører bare at det definitivt ikke blir spilt kamper. Og igjen, kamper har vi hatt for lite av, så vi ønsker å spille det vi kan. Vi har hatt et håp om å få spilt alle kampene, men som alle skjønner, begynner det å gå tomt for dager, sa Salsten.