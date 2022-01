Feilfri Andersen ledet Vipers til ny seier

Fredrikstad gikk opp i en tidlig 3-1-ledelse og lå under med bare to mål da det gjensto fem minutter av første omgang, men til pause ble de liggende under 11-16 mot storfavoritten Vipers.

Vipers trodde kanskje jobben var gjort, men måtte ta timeout etter seks minutter av 2. omgang, etter at Fredrikstad nok en gang hadde åpnet omgangen best.

Anført av Andersen klarte Vipers uansett å holde Fredrikstad minst tre mål unna og sikret til slutt en komfortabel seier. Dermed står de med 13 seire og en uavgjort på 14 seriekamper så langt.

Karoline Elise Syversen var Fredrikstads beste, med sju mål på ni skudd.

I helgen skal Vipers reise til Tyrkia for å spille bortekamp i mesterligaen mot Kastamonu.

I den andre eliteseriekampen onsdag vant Sola 33-28 over Aker. Camilla Herrem førte an med ni scoringer. Serietoer Storhamars kamp mot Larvik ble utsatt grunnet et smitteutbrudd hos Storhamar.

Storhamar og Sola er begge fem poeng bak Vipers, Storhamar med en kamp mindre spilt.

