Drillo sørger over Eggens bortgang: – Bare trist

Rosenborgs trenerlegende gikk bort natt til onsdag.

Norges tidligere landslagstrener sier det bare er trist at Eggen ikke er mer.

– Han var et fyrverkeri av humør og energi. Jeg har hatt et langt liv sammen med Nils Arne fra vi startet som spillere på Vålerenga, hvor vi kjørte i hans Mini fra Blindern til Valle for å trene, sier Olsen til VG.

Han forteller at de siden har vært sammen på trenersamlinger og skrevet boken «Det viktigste av alt uviktig» .

Drillo sier at han vært i jevnlig kontakt med Eggen på telefon, og at han visste at helsen var blitt dårligere.

– Likevel kommer dødsfallet som en stor overraskelse, sier Drillo.

