Fire av helgens eliteseriekamper i ishockey utsatt

Vålerenga er for øyeblikket i karantene etter et smittetilfelle, men spillerne kan teste seg ut av karantene lørdag og rekker i så fall kampen.

Storhamar og Sparta får også spille i helgen, selv om de mistet sine opprinnelige motstandere. Deres utsatte oppgjør fra 26. runde var omberammet til 17. februar, men spilles i stedet søndag.

Stjernen skriver på sitt nettsted at tre spillere er smittet og at man avventer svar på PCR-tester for tre andre. Lørdagens kamp mot Lillehammer er utsett.

Frisk Asker melder på sitt nettsted at spillergruppa regnes som nærkontakter til en smittet og er i karantene iallfall til søndag. Dermed må lørdagens kamp mot Sparta utsettes.

Også kampen mellom Grüner og Stavanger samme dag er utsatt. Det samme gjelder søndagens oppgjør mellom Storhamar og Manglerud Star.





(©NTB)