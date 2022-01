Det var sent tirsdag at det ble klart at hele laget er satt i karantene etter at to spillere tester positivt for koronavirus i hurtigtester. Negative spillere kan teste ut av karantene allerede torsdag.

Stjernen holder annenplassen i eliteserien, ett poeng bak Stavanger med én kamp mer spilt.

