Stjernen vendte 0-4 til 5-4 over Vålerenga – fortsatt på tabelltopp

Nå skiller bare ett poeng til Stavanger Oilers, som avgjorde i ordinær tid da laget vendte til 2-1-seier borte mot Frisk Asker. Men det var ingenting mot vendingen Stjernen sto for.

Kampen virket avgjort etter første periode. Da ledet Vålerenga 4-0 etter at Tobias Lindström hadde gjort hattrick. Han scoret ledermålet allerede etter 55 sekunder og økte to ganger mot slutten av perioden etter at Pontus Finstad først hadde doblet ledelsen.

To straffeslag brakte Stjernen inn i kampen igjen. Først scoret Austin Cangelosi etter at Oskar Edlund ble straffet for slashing, så satte Tyler Coulter 2-4-målet etter at Daniel Sørvik gjorde seg skyldig i hooking.

Andreas Heier reduserte til 3-4 før midtperioden var over, og Coulter utlignet før det var spilt halvannet minutt av den tredje.

Vålerenga reiste seg og etablerte et tungt press mot Stjernen-målet i slutten av perioden, men i siste sekund av ordinær tid fikk tidligere VIF-spiller Filip Gunnarsson en kjempesjanse til å avgjøre for Stjernen. Steffen Søberg avverget.

Mika Partanen hadde et stolpeskudd for Vålerenga i forlengningen, men etter 4.23 kom Patrick Newell alene med Søberg på en kontring og satte vinnermålet.