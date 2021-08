Mikkel Maigaard klar for Sarpsborg 08

Maigaard kom til Raufoss fra dansk fotball foran 2018-sesongen og imponerte for 1.-divisjonsklubben med 12 mål på 17 kamper i første halvdel av 2019-sesongen.

Det gjorde at Godset kjøpte midtbanespilleren. På de første 29 kampene for drammensklubben var dansken involvert i hele 27 mål.

Maigaard var kaptein for drammensklubben over en lengre periode, men har slitt med spilletiden denne sesongen. Han har kun startet sju kamper, og var ikke i troppen i de to siste seriekampene.

Nå er han klar for Sarpsborg 08. Han har skrevet under på en 2,5-årsavtale med sarpingene.

– Sarpsborg 08 er en stor klubb med gode fans. Det er fine rammer rundt som gjør det mulig å lykkes. Det var derfor helt bevisst å skrive en 2,5-årsavtale. Det viser at klubben vil ha meg og at jeg veldig mye vil spille for Sarpsborg. Jeg tror vi kan oppnå noe stort sammen. Kanskje ikke med en gang, men over disse årene tror jeg det kan bli veldig bra, sier han.

Sarpsborg kommer fra en knusende 5-0-seier over Sandefjord og er nummer 12 i Eliteserien med 20 poeng.

