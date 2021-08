Norsk sykkelprofil klar for tysk storlag

Det bekrefter det tyske storlaget på sine nettsider tirsdag.

Med seg til DSM får Hvideberg også danske Frederik Rodenberg Madsen, som også har syklet for norske Uno-X denne sesongen.

Duoen har begge signert en avtale som i første omgang strekker seg ut 2023-sesongen.

– Jeg ser virkelig fram til å bli del av DSM foran neste sesong. Vi har hatt gode samtaler om en plan for min utvikling, og laget har et fint program som vil bidra til at jeg tilpasser meg World Tour-nivået de neste sesongene, sier Hvideberg.

Klassikerrytter

I DSM blir han lagkamerat med en annen fremadstormende norsk syklist, Andreas Leknessund.

Sportsdirektør Rudi Kemna er glad for å få nordmannen med på laget.

– Vi er glade for å ønske Jonas velkommen på laget foran neste sesong. Han er en talentfull rytter som vi ser fram til å jobbe tett med rundt hans utvikling, sier han.

Kemna legger videre til at Hvideberg denne sesongen har vist at han vil tilføre lagets gruppe av klassikerryttere ytterligere kvalitet. Samtidig ser sportsdirektøren også for seg at nordmannen kan bli en viktig brikke i DSMs opptrekkstog.

Sterkt lag

De første rapportene om at Hvideberg kunne være på vei til DSM kom allerede i fjor. Nå er overgangen i boks.

Frederik Rodenberg Madsen har både VM-gull og OL-sølv i banesykling. Den sistnevnte medaljen kom så sent som under de nylig avsluttede sommerlekene i Tokyo.

DSM har en rekke sterke ryttere i sin stall. Den klatresterke franskmannen Romain Bardet og den nederlandske spurteren Cees Bol er to av dem. Danske Søren Kragh Andersen har også en rekke sterke resultater å vise til.

