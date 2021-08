Fire Fredrikstad-gutter på talentsamling

I en pressemelding fra Norges Fotballforbund (NFF) og Equinor Morgendagens helter opplyses det at både Marius Christensen, Lorents Apold-Aasen, Liam Christopher West, Imre Bech Hermansen denne uken deltar på treningssamlingen i Porsgrunn.

− Hvis Fredrikstad-guttene presterer godt på leiren kan de kanskje få sjansen til å spille med flagget på brystet en gang i fremtiden, heter det blant annet i pressemeldingen.

Fotballfamilie

Christensen, West og Apold-Aasen spiller alle til daglig for FFKs gutter 14-lag, og har bakgrunn fra henholdsvis Lisleby FK, Gresvik IF og Kråkerøy IL. 15 år gamle Bech Hermansen, som kom til FFK fra Trosvik IF, har allerede blitt tatt opp i klubbens juniorstall. Tidligere i år signerte han også sin første proffkontrakt, en avtale som strekker seg ut 2023.

Han er for øvrig lillebror til Noah (19) og Leo Bech Hermansen (18) som spiller for henholdsvis italienske Sampdoria og Sarpsborg 08.

Nå får de fire Fredrikstad-talentene altså bryne seg på andre 14- og 15-åringer fra hele landet under Equinor Talentleir. Alle deltakerne på denne leiren er plukket ut fordi de er ansett for å være de beste spillerne i disse aldersgruppene.

− Dette er noe jeg har jobba for helt siden jeg starta å spille, så det er utrolig spennende å få være med på, sier Imre Bech Hermansen i pressemeldingen.

− Det motiverer meg at jeg har muligheten til å nå det øverste nivået i fotball, legger han til.

Trenere fra ungdomslandslagene

Equinor Talentleir er et tiltak som skal styrke talentutviklingen og som mange av dagens norske proffer og A – landslagsspillere har vært deltakere på da de var yngre. Leiren blir derfor ansett for å være en av de viktigste samlingsplassene for de mest talentfulle spillerne innenfor sine årskull.

− Både NFF og vi mener at å samle de beste spillerne på en leir som dette gir gode resultater på sikt. Her kan spillerne få dyrket talentet sitt sammen med andre jevngode, samt at de får tilbakemeldinger på egen innsats fra meget kompetente trenere. Vi håper at spillerne får en ekstra motivasjon til å utvikle seg videre som idrettsutøvere, sier Equinors sponsorsjef Cathrine Instebø i pressemeldingen.

Målet til Equinor Landslagsskolen, som denne talentleiren er en del av, er å gi de aller beste spillerne et treningstilbud som det kan være vanskelig å få til i den lokale klubben.

− Det er viktig for meg å gi masse skryt til klubbene fordi det er der spillerne utvikler seg til daglig. Vår jobb er å ta det arbeidet klubbene gjør et skritt videre og gi de unge talentene muligheten til å spille med andre som er jevngode eller kanskje bedre enn dem selv, samtidig som de blir coachet av trenere som til daglig jobber med ungdomslandslagene våre. Spillerne fra Fredrikstad er her fordi de er blant de beste i sine årskull, og fortsetter de utviklingen så får de nok sjansen til å spille med flagget på brystet en gang i fremtiden, uttaler Håkon Grøttland, leder for spiller- og trenerutvikling i NFF.

---

Equinor talentleir for gutter 2021

Talentleir for Norges mest lovende fotballspillere mellom 14 og 15 år.

Arrangeres i perioden 2.- 6. august på Urædds treningsfelt i Porsgrunn.

Et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Equinor sitt talentprogram Morgendagens helter hvor selskapet støtter talentutvikling innenfor idrett, kultur og realfag.

Øverste nivå i Norges Fotballforbunds landslagsskole, som har som mål å drive systematisk talentutvikling for å danne Norges fremtidige landslag.

---