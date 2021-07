FFK må til Moss i cupens 2. runde

Mens Fredrikstad gikk seirende ut av naboduellen mot Kråkerøy med sifrene 3-0, tok Moss FK seg videre fra cupens første runde ved å slå Vestfossen 3-1 på bortebane. Søndag 1. august møtes de to Østfold-lagene til dyst med håp om å ta seg videre til runde tre av fotball-NM.

– Veldig fint oppsett. Blir en spennende kamp med en flott ramme som vi gleder oss masse til, kommenterer FFKs daglige og sportslige leder Joacim Heier overfor Dagsavisen Demokraten.

Rødbuksene er cupmester hele elleve ganger, senest i 2006. Moss FK har også løftet det gjeve trofeet ved en anledning, tilbake i 1983. Etter søndagens oppgjør er det altså bare en av dem som kan drømme videre om en ny NM-triumf i denne omgang.

Det siste gjenværende Østfold-laget i NM, Sarpsborg 08, møter Nordstrand på bortebane samme dag.

– Det har som vanlig vært vektlagt at lagene fra Eliteserien skal spille borte, unngå oppgjør som er like i serien, minst mulig reising, og dersom mulig unngå repeterende oppgjør fra de siste årene. Så er det ikke til å unngå at alle kriteriene ikke oppfylles i alle kamper, spesielt når det gjelder reising, men vi håper og tror vi klarer å skape mange fine fotballfester med dette oppsettet, sier leder av NFFs konkurranseavdeling Nils Fisketjønn om oppsettet av cupens 2. runde.

Etter tingvedtak i 2020 er det for øvrig nytt av året at det blir trekning av kampene fra 3. rundene.

Kampoppsett for 2. runde av fotball-NM

Moss - Fredrikstad

Nordstrand - Sarpsborg 08

Skeid - Lillestrøm

Kjelsås - Grorud

Ready - Strømsgodset

Ullern - Vålerenga

Eidsvold Turn - Raufoss

Ull/Kisa - Stabæk

Notodden - Mjøndalen

Kongsvinger - Strømmen

Gjøvik-Lyn - HamKam

Fram - Odd

Arendal - Sandefjord

Fløy - Jerv

Vidar - Start

Sola - Bryne

Åkra - Sandnes Ulf

Djerv 1919 - Viking

Stord - Åsane

Fana - Brann

Fyllingsdalen - Øygarden

Florø - Sogndal

Hødd - Molde

Brattvåg - Aalesund

Orkla - Rosenborg

Nardo - Stjørdals-Blink

Tiller - Kristiansund

Levanger - Ranheim

Junkeren - Bodø/Glimt

Harstad - Senja

Fløya - KFUM Oslo

Alta - Tromsø

