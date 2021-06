På to hjul har de funnet ny retning i livet – nå skal de sykle med en verdensmester

– Jeg pleier å si at det å være nykter er den største rusen, men det å kunne komme i form når man er vant til å forsømme seg selv både fysisk og psykisk, er en kjempebonus, fastslår Håkon Pedersen fra Halden overfor Dagsavisen Demokraten.

Smilene og praten sitter løst når vi treffer noen av utøverne fra foreningen Idretten Skaper Sjanser utenfor Høk Kro i Sarpsborg før en treningsøkt. Om bare noen uker skal de gjennom en real kraftanstrengelse på nordnorske landeveier, men denne gjengen har vært gjennom sin andel prøvelser før, både fysisk og mentalt.

– For meg, som har vært i både fengsel og behandling … Bare det å få muligheten til å trene med ordentlig utstyr, ordentlig sykkel og klær, gir meg en mulighet til å «connecte» med idretten som jeg har aldri har gjort før, sier Pedersen.

Avslappet stemning før sykkeltrening med foreningen Idretten Skaper Sjanser i Sarpsborg. F.v: Ronny Øverby, Tony Jensen, Eva, Håkon Pedersen og Martin Karlsen. (Hermund L. Kjernli)

– Tommere dager

Totalt ti utøvere fra Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Ullensaker utgjør Viken-gruppa som skal sykle det internasjonale rittet Arctic Race of Norway i august. I tillegg skal det være med en gruppe fra Arendal og en fra Bergen – fellesnevneren er at de alle har slitt med rusutfordringer og psykiske vansker.

Selv har Pedersen vært rusfri de fem siste årene, men er likevel veldig takknemlig for at han fikk være med da Idretten Skaper Sjanser rullet ut sitt sykkeltilbud i samarbeid med Halden Cykleklub på sensommeren i 2020.

– Jeg hadde fortsatt vært på rett vei (uten tilbudet, journ.anm.), men dagen min hadde vært mye tommere. Dette gir meg samholdet innenfor en sunn retning, som jeg har søkt lenge. Jeg kjeder meg jævlig mye, og det er ikke så mange av dem jeg kjente fra før som var villige til å være med og trene noe som helst. Så for meg er dette veldig viktig, sier han kontant.

– Jeg har stor tro på at dette bare kommer til å vokse seg større og større. Det utenforskapet og den lave mestringsfølelsen mange har slitt med … Det er det som får størst boost ved å være en del av noe, og kjenne at man bygger seg selv i en positiv retning, fortsetter Pedersen.

Håkon Pedersen (t.v.) og Lise-Marie Nygård Olsen fra foreningen Idretten Skaper Sjanser. (Hermund L. Kjernli)

To ekstra etapper

Og han får solid støtte fra lagkamerat og tidligere bryter Lise-Marie Nygård Olsen, en av dem som kom med i prosjektet på bakgrunn av psykiske helseplager.

– For meg handler dette om å få en mestringsfølelse med tanke på det å oppleve noe nytt og være sammen med andre som har samme type utfordringer, og samtidig bli trent av profesjonelle syklister. Jeg er godt kjent med idrettsmiljøet fra brytinga, men det å havne på sykkel ble en overgang etter at jeg ble skadet. Da kunne jeg ikke være i ro, og det å få oppleve dette sammen med denne gjengen, er utrolig bra, forteller hun åpenhjertig.

Hos de to relativt ferske landeveissyklistene er det stor spenning til eventyret som venter dem i nord, med fire etapper på inntil 18 mil – til sammen nærmere 700 kilometer, og nøyaktig den samme løypa som proffene. På toppen av det hele skal de som oppvarming til selve rittet ta seg fra Nordkapp nedover til Tromsø fordelt på to lange etapper.

– Det blir tøft, men aller mest morsomt, tror Nygård Olsen.

– Vi har jo trent veldig mye. Nå ligger vi på mellom ti og tjue timer i uka, og vi har sykla mange turer på over ti mil. Så det blir nok tøft, men det går, supplerer Pedersen.

Motiveres av mestere

Nylig var gjengen fra Viken i Arendal på felles treningssamling med flere av dem de skal sykle sammen med når alvoret gjelder.

– Det var veldig gøy. Fint å se at de er veldig sterke og fine folk. Nå fikk vi bare møtt den ene gruppa, for den andre er i fengsel, men det er en fin og stor gjeng som jobber fint sammen, oppsummerer Pedersen.

Under sørlandsoppholdet fikk de også besøk av tidligere toppsyklist Dag Otto Lauritzen, som ga dem en av sine velkjente oppmuntrende taler. På veiene i nord får de selskap av en annen merittert Grimstad-syklist, da tidligere VM-vinner og Arctic Race-ambassadør Thor Hushovd har lovet å tråkke til sammen med dem på en av etappene.

– Det tror jeg blir veldig moro, og jeg antar at han er like hyggelig som Dag Otto, så jeg tror ikke det skal by på så mye problemer, sier Pedersen med et glis.

Arctic Race of Norway 2019: Lagpresentasjon Svolvær 20190814. Thor Hushovd under lagpresentasjonen i Arctic Race of Norway i Svolvær sentrum onsdag. Foto: Fredrik Hagen / NTB (Fredrik Hagen/NTB)

– Opplevelse for livet

En av trenerne deres er tidligere terrengsyklist Thomas Engelsgjerd fra Halden Cykleklub. Også han har store forventninger til oppgaven som venter i august.

– Jeg tror det blir bra, og dette er en opplevelse for livet for alle. En ting er for utøvernes del, men også for vår del. Det å kunne kjøre Arctic Race mens selve rittet pågår, er jo noe ytterst få får muligheten til – den opplevelsen i nord, og mestringsfølelsen ved å kunne gjennomføre noe som er så hårete som det vi faktisk skal gjøre.

– Fokuset ligger selvfølgelig på å gjennomføre, for vi konkurrerer kun med oss selv, og skal kjøre sammen som ett lag, sier Engelsgjerd.

[ – Gatelagene fungerer avstigmatiserende ]

Alle hjelper alle

Han avsluttet selv idrettskarrieren på toppnivå for bare et par år siden, og mener det er mye overføringsverdi fra det livet til trenerjobben han har nå. Det er nemlig mange likheter mellom deltakerne i Idretten Skaper Sjanser og det man anser som mer tradisjonelle idrettsutøvere, mener Engelsgjerd.

– Som toppidrettsutøver er det du trenger mest av struktur i hverdagen, det å kunne gjennomføre det du skal, ikke mer eller mindre. Det å videreføre den tankegangen, og bruke den gode kompetansen man har etter mange år med aktiv sykling selv til å gi noe tilbake, er en veldig fin ting som man setter pris på.

– Mitt synspunkt er at det egentlig ikke så stor forskjell, for jeg har ikke den tankegangen at man skal behandle folk med fordommer fra tidligere. Dette er mine utøvere, og de er akkurat det samme som alle andre utøvere. Man skal gjøre det man får beskjed om, og gjør de ikke det så må man si ifra. Min jobb er ikke å tolke noe, jeg er her for å trene dem, og dette er en gjeng som har utrolig mye å by på – både av seg selv og mye glede å spre, og ikke minst det å vise mestringsfølelse. Det er faktisk veldig givende, om ikke enda mer, å jobbe med de utøverne jeg har nå kontra en «vanlig» utøver, fortsetter han.

– Hva kan du si om samholdet i denne gruppa?

– Det har satt seg veldig greit, ingen konflikter så langt. Vi er en godt sammensveiset gruppe med veldig god moral, hvor alle hjelper alle og gjør så godt gruppa kan for at vi skal komme oss til mål på en best mulig måte, svarer Engelsgjerd.

Tidligere terrengsyklist Thomas Engelsgjerd fra Halden, nå trener for en av sykkelgruppene i foreningen Idretten Skaper Sjanser. (Hermund L. Kjernli)

Langt mer enn kondistrening

I en pressemelding uttaler daglig leder Morten Nyborg i Idretten Skaper Sjanser at han er glad for muligheten samarbeidet med sykkelrittet gir for å nå ut til så mange som mulig.

– Arctic Race er en fantastisk mulighet som synliggjør oss. Vi inkluderes, og våre utøvere med sine utfordringer blir ansett som fullverdige deltakere og medlemmer av idrettsfamilien.

– I Norge brukes milliarder av skattekroner hvert år på rusomsorg, men tilbakefallsprosenten er skyhøy for de fleste tiltakene – med de omkostningene det har for den enkelte og storsamfunnet. I våre utøvergrupper skaper vi tusenvis av rusfrie timer, og vi ser at idrettens fellesskap gir ringvirkninger langt ut over bedre kondis og sterkere kropp. Dessverre har altfor få rusavhengige et tilbud om organisert trening i dag. Vi håper at vår deltakelse i Arctic Race vil stimulere flere klubber til å åpne døra for denne gruppen mennesker, utdyper Nyborg.

– Mer enn et sykkelritt

Også helseminister Bent Høie er full av lovord om samarbeidet mellom Arctic Race of Norway og Idretten Skaper Sjanser. Han mener det er viktig at flere får mulighet til å kjenne på stolthet, fellesskap, mestring og glede gjennom idretten.

– Det handler ikke om å sykle fortest, men å sette seg mål og jobbe sammen med lagkompiser for å sprenge egne grenser. Verdien av å ha et fellesskap og av bevegelse og frisk luft, har vi alle kjent på gjennom pandemien. Idrettens fellesskap gir varige og gode ringvirkninger, sier Høie i pressemeldingen.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway mener på sin side at samarbeidet viser med tydelighet hva de ønsker å være.

– Vår visjon er å være mer enn et sykkelritt. Jeg synes derfor det er utrolig gledelig at vi kan bruke dette rittet til å vise hvordan idretten kan være et verktøy for å komme seg tilbake til samfunnet, til et liv med god selvfølelse. Nå håper vi å bidra til at enda flere som trenger det, kan bli inkludert i den store idrettsfamilien, avslutter Dybdal.

Idretten Skaper Sjanser

Et lavterskel aktiviseringstilbud med ski, sykkel og riding for mennesker som sliter med rusutfordringer, psykiske lidelser eller på andre måter har falt utenfor samfunnet.

Målet er blant annet flere rusfrie timer, der utøverne gjennom faste treninger i gruppe opplever fellesskap og mestring. Dette øker selvfølelsen og livskvaliteten, og utløser ressurser i den enkelte til å skape seg en hverdag med mindre rus.

Foreningen er stiftet av Norges Skiforbund, Norges Cykleforbund og Norges Rytterforbund, og mottar støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Fra den første gruppa ble etablert i 2019, har foreningen i dag vokst til sju grupper innen sykling, langrenn og ryttersport.

Arctic Race of Norway

Verdens nordligste profesjonelle etapperitt på landeveissykkel som arrangeres hvert år i ulike deler av Nord-Norge.

Er i dag et etablert ritt på det internasjonale sykkelforbundet UCI sin internasjonale kalender. Rittet er rangert på det nest høyeste nivået av UCI, og er en del av Europatouren.

Første etappe i 2021 starter og slutter i Tromsø 5. august. På andreetappen 6. august vil rittet for første gang krysse en landegrense. Starten går fra Nordkjosbotn, og etappen ender i Kilpisjaervi i Finland. Tredje etappe starter på Finnsnes, går rundt Senja og ender i Målselv fjellandsby. Fjerde og siste etappe starter i Gratangen 8. august, før det hele avgjøres ved målgang i Harstad.

