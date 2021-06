Nora og Norge unngikk nedrykk i Lag-EM

Det norske laget ble sammenlagt nummer ni under Lag-EM på friidrettens nivå to i rumenske Cluj i helgen. Norge unngikk dermed nedrykk.

For Fredrikstad-sprinter Nora Wold (24 mandag) og lagvenninnene på Norges stafettlag på 4x400 meter endte konkurransen med en 8. plass blant 12 nasjoner, etter at Wold og Co. ble nest best i B-finalen.

Andrea Rooth fra Lambertseter løp førsteetappen for Norge, etterfulgt av Nora Wold, Elisabeth Slettum (Skjalg) og Linn Oppegaard fra Moss. De fire hadde tiden 3:34,97 – 1,26 sekunder bak Belgia, som var best i B-finalen, og 6,83 sekunder bak Hviterussland, som var best i øvelsen.

Helgen bød på to norske seirer: Ferdinand Kvan Edman på 1500 meter og Magnus Tuv Myhre på 5000 meter.

Tsjekkia og Hviterussland rykket opp til Super League, mens Romania og Estland rykket ned til 2. divisjon (nivå tre) sammen med Irland, som ikke stilte til start.

