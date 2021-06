Drillo har snudd om Qatar – støtter ikke boikott

Drillo reagerer på at han ble plassert på Norsk Supporterallianses (NSA) liste over personer, lag, partier og andre som støtter en boikott av VM. Han uttrykte i 2016 sin støtte til en boikott, men har siden endret standpunkt.

Boikott alene er som et slag i lufta. — Egil «Drillo» Olsen, tidligere landslagstrener

– Det har skjedd mye siden 2016. Jeg har snakket mye med Sven Mollekleiv (leder av Norges Fotballforbunds Qatar-utvalg) om dette, og han har en internasjonal erfaring som knapt noen i landet har. Sven er veldig tydelig på at Norge alene ikke vil kunne oppnå mye med en boikott, annet enn å lette samvittigheten til noen mennesker her i landet. Boikott alene er som et slag i lufta. Det har veldig liten hensikt, og vi taper mye mer enn vi vinner, sier Drillo til TV 2.

– Jeg er ihuga tilhenger av at vi ikke skal boikotte, fastslår 79-åringen, som samtidig ikke lar Norges Fotballforbund slippe helt unna kritikk.

– Det har skjedd positive ting i Qatar som ikke har skjedd i nabostatene. For eksempel lover mot at arbeiderne kan fratas passene sine og regler for å styrke rettighetene deres. Og så er jeg enig i kritikken av NFF, som har vært for sidrumpa og burde stått på mer opp mot Fifa. For det er Fifa som har skylda i dette, som ga mesterskapet til Qatar, sier han.

NSA begrunner plasseringen av Drillo på for boikott-listen med en uttalelse han ga til LOs magasin FriFagbevegelse i 2016. Han er nå flyttet til listen over boikottmotstandere.

