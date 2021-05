Bullen én seier unna OL-billett – Solheim slått ut i kvalifiseringen

Dermed nærmer Bullen seg en plass i 57-kilosklassen i Tokyo-OL. Finalistene i OL-kvalifiseringen i Sofia er sikret OL-plass.

Bullen imponerte stort både i åttedels- og kvartfinale fredag. Først slo hun ut regjerende verdensmester i 59 kg, Linda Morais, med sterke 12-2. Og mot Lindborg var hun på hugget igjen.

Svensken hadde fått advarsel for å være for passiv og trengte poeng da Bullen slo til i første omgang. Hun tok et hodefallsgrep og fikk Lindborg i bakken. Dermed tok hun ledelsen 4-0.

I annen omgang forsøkte Lindborg seg på en manøver som endte med at Bullen slengte henne i matta igjen. Deretter fikk hun svensken over på ryggen, og hun innkasserte dermed ytterligere seks poeng og vant kampen.

Den kanskje tøffeste konkurrenten om en finaleplass var Morais. I semifinalen venter vinneren av kampen mellom Veronika Tsjumikova (Russland) og Emese Barka (Ungarn).

Tidligere på dagen misset Iselin Solheim i sin siste sjanse til å sikre seg en OL-billett. Hun tapte 0-4 mot ungarske Zsanett Nemeth i åttedelsfinalen.

Solheim fikk aldri grep om kampen i 76-kilosklassen i Sofia. Hun lå under 0-1 halvveis og klarte aldri å skaffe seg poeng i en kamp der Nemeth hadde god kontroll.

Bare bryterne som når finalene i Sofia, får plass i OL.

Lørdag skal fem norske herrebrytere i aksjon i OL-kvalifiseringen, blant dem veteranen Stig André Berge. Han tok bronse i 59-kilosklassen i Rio-OL for fem år siden.

Finale og kamp om tredjeplass i turneringen avvikles søndag, men disse spiller ikke inn med tanke på OL-plasser.





