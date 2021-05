Raja tror på publikumsfest i fotballen fra august: – Kanskje skjer det enda tidligere

Av: Harald Brennevann

Onsdag fikk toppfotballen flere gode nyheter. I tillegg til at helgens planlagte oppstart av Eliteserien fikk grønt lys, skisserte regjeringen en plan for gradvis å åpne for flere tilskuere på utendørsarrangementer.

I dag er grensen på tre kohorter à 200 tilskuere. Planen følger myndighetenes trinnsystem, som går opp til fire hakk. Overgangen fra første til andre trinn skjer tidligst i siste halvdel av mai.

Kulturminister Abid Raja (V) sier han «virkelig håper» på velfylte tribuner om få måneder.

– Ifølge dagens prognose skal vi til høsten være i trinn fire. Muligens er vi der allerede i august, og kanskje skjer det enda tidligere. Det vil avhenge av vaksinasjonsgrad og immunitet i befolkningen, sier Raja til NTB.

Stor tro

I trinn fire av gjenåpningen åpnes det for inntil 10.000 tilskuere på faste sitteplasser. Det vil kreve hurtigtesting ved inngangene eller bruk av koronasertifikat.

Tallet er på inntil 1000 og 5000 i andre og tredje trinn.

– Jeg har stor tro på at vi kommer til å få minst 10.000 på Ullevaal stadion til høsten. Forhåpentlig har vi klart å slå viruset tilbake og har en vaksinasjonsgrad som gjør at vi kan ha enda flere tilskuere, sier Raja og viser til at det er plass til mange flere tilskuere på nasjonalarenaen og hjemmebanene til Rosenborg, Brann og Vålerenga.

Norges fotballandslag tar imot Nederland 1. september. Det blir en nøkkelkamp for Ståle Solbakkens menn i VM-kvalifiseringen.

Sannsynlig

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror også på en snarlig publikumsfest i norsk fotball.

– Det er et sannsynlig scenario at man til høsten kan ha ganske fylte tribuner. Vi har hintet i retning av at det kanskje blir begrenset noe med 75 prosent kapasitet, men det vil likevel gi veldig mange til stede på kampene, sier Guldvog til NTB.

Han understreker at planene henger på smitteutviklingen og erfaringene man gjør seg de neste månedene.

