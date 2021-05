[ Var truet av konkurs og politisak – nå skulle FFK drive rusomsorg (+) ]

– Det gjør meg veldig motivert å se at han gjør det så bra, og er så god for en så stor klubb som Chelsea. Det hadde vært en drøm å spille med ham senere, sier Laurent Mendy fra langsiden på Sarpsborg stadion til NTB.

19-åringen fra Senegal ble klar for Sarpsborg i november 2020, men fikk ikke debuten for klubben på tampen av fjorårets sesong. Den er han mer enn klar nok for nå, etter et halvt år i Norge.

– Jeg er veldig klar for å krige og kjempe for laget den kommende sesongen. Jeg vil hjelpe laget til å heve seg i Eliteserien, sier senegaleseren på ganske så brukbart engelsk, og legger til at han trives stort i Sarpsborg.

– Jeg ser på Sarpsborg som en fin klubb for meg nå, der jeg kan utvikle meg videre og vokse. Målet er å spille i en større liga etter hvert, men akkurat nå passer Eliteserien og Sarpsborg meg perfekt.

Og mye av motivasjonen henter han fra fetteren, som er førstevalg i mål når manager Thomas Tuchel tar ut sin faste startellever for Chelsea.

[ «Bummen» ikke redd for opprykksfokus ]

– Utrolig gøy

Moren til Laurent Mendy og moren til Chelsea-keeper Édouard er søstre. Der 19-årige Laurent vokste opp i Senegal, ble 29 år gamle Édouard født i den franske byen Montivilliers og vokste opp i Le Havre.

Målvakten kunne spille for både det franske og senegalesiske landslaget, men valgte til slutt Senegal. Der har han fått ti landskamper siden debuten i 2018.

– Det er utrolig gøy å se hva han har fått til. Det viser at det er muligheter for alle, også for oss som har hatt våre utfordringer. Og han slo ikke gjennom så tidlig heller, så det er noe jeg tar med meg. Det er viktig å være tålmodig, sier Sarpsborg-spilleren.

Bra mentalitet

For selv om Édouard Mendy nå er en viktig brikke for et av verdens beste lag, sto han ikke fast på det øverste nivået i Frankrike før han hadde fylt 26 år.

– Han slo gjennom sent, men mentaliteten har Édouard alltid hatt. Han visste alltid at han kom til å bli god. Mange ble overrasket da han debuterte for Senegal og skrev under for Chelsea, men det var ikke noe overraskelse for oss. Vi visste hvor god han var, sier fetteren.

29-åringen ble klar for Chelsea i september 2020, og ble umiddelbart et førstevalg for Frank Lampard. Også etter at klubblegenden fikk sparken, har Mendy fortsatt mellom stengene.

– Han er vårt soleklare førstevalg, sier trener Tuchel om Mendy.

Målvakten skal ha en stor del av æren for at Chelsea har sluppet inn nest færrest mål i Premier League denne sesongen med 31.

Snakker mye

Sarpsborg-Mendy forteller at de to holder kontakt jevnlig på chattetjenesten WhatsApp.

– Vi snakker sammen flere ganger i uka. Vi snakket bare for noen dager siden. Han sender meg bilder og forteller hvordan det går der borte, og jeg gjør det samme. Det er veldig hyggelig. Og han har sendt noen sko og andre gaver. Det er veldig kult, sier Laurent.

For øvrig er Édouard også fetteren til Real Madrid-back Ferland Mendy, fordi fedrene til de to stjernespillerne er brødre.

Og selv om drømmen til Laurent er å spille for favorittklubben Real Madrid en gang i fremtiden, er han klar på hva han håper på når Chelsea og Real Madrid møtes onsdag i den andre mesterligasemifinalen.

– Jeg håper inderlig at det blir Édouard og Chelsea som går videre. Ingen tvil!