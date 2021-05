«Bummen» ikke redd for opprykksfokus

FFK har påkalt oppmerksomhet og mange hevede øyenbryn i norsk fotball med råsterke 1-6 borte mot Strømsgodset i sin nest siste seriekamp søndag. Det var lagets andre seier mot et eliteserielag på én uke. 25. april ble Mjøndalen slått 4-1.

I supporterkretser snakkes det ikke overraskende om mulighetene for et nytt opprykk – allerede i år. Til VG påpeker FFK-treneren at Fredrikstad er en by som fort tar av i fotballsammenheng.

– Hvis vi begynner å tro at alt går av seg selv, kan det snu, poengterer Bjørn Johansen overfor samme kilde, og viser til at FFK heller ikke har noe uttalt resultatmål for kommende sesong.

Men Johansen frykter ikke forventningspresset en FFK-trener alltid vil måtte leve med, eller for at supportere allerede nå spekulerer i om det kan bli et andre strake opprykk og et gjensyn med øverste nivå neste år.

– Nei, jeg er ikke redd for det. Det jeg sa, om at byen fort tar litt av, var ment i positiv forstand. Det livet og den entusiasmen vi opplever rundt fotball i Fredrikstad er akkurat som det skal være, sier Johansen til Dagsavisen Demokraten.

Det FFK-treneren imidlertid er svært opptatt av, er at spillere og støtteapparat ikke tar av når ballen ruller FFKs vei.

– Utfordringen kommer hvis vi begynner å tenke for stort her inne på stadion. Her må vi holde beina godt plantet på matta, og vi har et sterkt fokus på å gjøre nettopp det. Vi har erfart at tålmodig arbeid med klubbkultur og det vi gjør på trening gir oss resultater, så internt må vi huske å stå fjellstøtt i både medgang og motgang. Man vet aldri hva som kommer og det vil ofte være svingninger i fotball, poengterer Johansen.

– Skjønner du at noen supportere, til tross for at dere er nyopprykket, tenker på opprykk etter seiersrekka dere nå har hatt?

– Ja, det har jeg full forståelse for. Hadde jeg vært supporter selv, ville jeg sikkert tenkt akkurat det samme, slutter Johansen.

FFK har vunnet alle sine fire treningskamper til nå. Foruten bragdene mot de to elitelagene er divisjonskollegene Strømmen blitt slått 2-1 og Ull/Kisa 4-1.

FFK har skåret 16 mål på fire kamper før oppkjøringen avsluttes hjemme mot Grorud kommende lørdag og seriestarten går borte mot Åsane én uke senere.