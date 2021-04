Topporientering sikret på NRK de neste årene

[ Korona ga grytidlig rekordår for turorientering ]

Det er TV-rettighetene for VM og EM i perioden 2021-23 som partene er blitt enige om.

For inneværende sesong innebærer det at NRK sender både EM i Sveits 13.-16. mai og VM i Tsjekkia 3.-9. juli.

Avtalen gir også NRK muligheten til å sende fra verdenscupen når dette passer i sendeplanen.

I tillegg er NRK og IOF enige om å jobbe sammen for å løfte produksjonen av orientering som TV-idrett. I dette arbeidet vil en også dra veksler på svenske STV, som har en tilsvarende 3-årsavtale med IOF.

– Vi har jobbet mot å få på plass en slik avtale helt siden VM i Østfold i 2019, hvor NRK sto for en svært vellykket TV-produksjon, sier Tom Hollowell, som er generalsekretær i IOF.

Sportssjef Egil Sundvor i NRK er fornøyd med å få på plass en avtale.

– De siste årene har orientering vist at det er et spennende TV-produkt. VM i Norge i 2019 var en suksess, og vi er glade for å kunne gi nye TV-øyeblikk fra o-idretten de kommende årene, sier han.

