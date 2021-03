Henrik Kjelsrud Johansen (27) har signert ny langtidskontrakt med FFK

– Med jobben som gjøres både på og utenfor banen i FFK er dette et prosjekt jeg gleder meg veldig til å kunne være med på i mange år fremover. Etter samtalene om en ny kontrakt kom i gang, har jeg ikke vært i tvil et eneste sekund om at dette kjentes riktig på alle mulige måter og at dette var noe jeg virkelig ville, uttaler spissen til klubbens eget nettsted.

Kjelsrud Johansen er inne i sitt andre opphold som FFK-spiller, og ble utnevnt til lagets kaptein foran fjorårssesongen. I opprykksåret 2020 var 27-åringen en av flere toneangivende spillere, og rødbuksenes toppscorer med 14 mål på de 19 kampene.

På boligjakt

Nå har han altså signert en ny avtale som binder ham til den nyopprykkede 1. divisjons-klubben ut 2024.

– Jeg har veldig tro på retningen klubben har staket ut og at vi alle drar i samme retning for å få FFK opp og frem. Med et fotballiv preget av mye flytting, har jeg veldig tro på at langsiktighet nå vil gi meg alle forutsetninger for å virkelig kunne vise hva som bor i meg som fotballspiller.

– Det trigger meg å kunne få dette til sammen med fantastiske lagkamerater og trenerteam, foran verdens beste supportere. Nå må Benedicte (Frøland Nesdal, samboer og FBK-spiller, journ.anm.) og jeg på boligjakt, og vi ser frem til mange år i Norges fineste by, avslutter storscoreren. sier Kjelsrud Johansen videre.

Ned i lønn

Spissen fra Gjøvik kom tilbake til FFK fra Brann sommeren 2019, og har tidligere i karrieren tjenestegjort for både Raufoss, Lillestrøm, Haugesund, Odd og Vålerenga. I rød-hvitt står han bokført med pene 37 mål på totalt 51 kamper, ifølge klubben selv.

Daglig leder Joacim Heier er naturlig nok godt fornøyd med at de får med seg storscoreren videre på lang sikt.

– Henrik er både en viktig spiller og en viktig person i FFK. Han har virkelig lyst til å få til noe i Fredrikstad, og viser det med denne langtidsavtalen hvor han også går noe ned i betingelser. Henrik har et høyt nasjonalt referansenivå og legger lista der i hverdag og på kamp, for både seg selv og laget..

– I tillegg til egenskapene foran mål så gjør Henrik en stor jobb for laget, enten det er i presspillet, på defensiv dødball, i oppbyggingen av angrepene eller ved å binde opp forsvaret til motstanderen. Han er på vei inn i sine beste fotballår og vi er veldig glade for at han skal ha de i FFK, sier Heier til fredrikstadfk.no.

