Solberg: Skoler og barnehager blir stengt til over påske

Saken er oppdatert

Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Dette gjelder også de andre tiltakene som ble innført 12. mars.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg.

Avstand

Regjeringen ber folk holde minst to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe utendørs.

I det offentlige rom bør man holde minst én meters avstand til andre, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte de nye tiltakene tirsdag ettermiddag.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre.

– Folk må føge disse tiltakene, sier Erna Solberg. (NTB)