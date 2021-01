Solberg åpner for lettelser hvis smitten flater ut

Av Marius Helge Larsen

– Nå skal vi få innspill fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sånn at vi til helgen kan gå igjennom og se, sier Solberg til NTB.

3. januar lanserte statsministeren det som ble kalt et «krafttak» og «sosial nyttårspause» for å hindre at koronasmitten kommer ut av kontroll. Nordmenn ble blant annet bedt til om å vente 14 dager med å ta imot besøk.

Solberg kan foreløpig ikke si om tiltakene blir forlenget eller ei.

– Det er forskjellige muligheter. Det ene er at vi ser at tallene stabiliserer seg litt, og at det ikke kommer nye store utbrudd nye steder. Da kan det være at det blir mulig å gjøre geografiske endringer, sånn at ikke alt er nasjonale tiltak, sier statsministeren.

– Stramme tiltak uansett

I utgangspunktet skulle tiltakene som ble innført etter nyttår vare fram til 18. januar, men etter at statsministeren ble innkalt for å redegjøre om den sosiale nedstengningen i Stortinget, ble dette utsatt til 19. januar.

Statsministeren understreker at det fortsatt er områder og byer med store utbrudd.

– Noen steder vil det fortsatt måtte være ganske stramme tiltak uansett, sier Solberg.

Helseminister Bent Høie (H) har sammen med de andre helsetoppene innkalt til pressekonferanse for å orientere om koronasituasjonen onsdag klokka 15. Justisminister Monica Mæland (H) deltar også.

Usikkerhet

Da regjeringen valgte å stenge ned ytterligere i forrige uke, var begrunnelsen blant annet usikkerhet om hvordan jule- og nyttårsfeiringen har påvirket smittespredningen og de nye og mer smittsomme mutasjonene av koronaviruset som har oppstått i Storbritannia og Sør-Afrika.

Helsemyndighetene har sagt at man vil få et bedre bilde på smitteutviklingen i den neste ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet (FHÌ), som kommer onsdag formiddag. De siste dagene har man hatt noe lavere smittetall enn i forrige uke.

Tirsdag ble det registrert 712 koronasmittede i Norge. Det var 283 flere enn dagen før, men 227 færre enn tirsdag i forrige uke.

Torsdag kommer også en ny risikovurdering om koronasituasjonen fra FHI.

Mutant

Når det gjelder den britiske og sørafrikanske mutasjonen av koronaviruset, er det så langt påvist 24 tilfeller i Norge. Direktør Camilla Stoltenberg sa i forrige uke at de foreløpig ikke tror at mutasjonene har fått fotfeste her til lands.

– Vi tror vi ville ha oppdaget det hvis mutasjonene hadde vært utbredt i Norge, for vi har testet mye i forbindelse med utbrudd. Der har vi ikke sett det, sa hun til NTB lørdag.

Et annet usikkerhetsmoment for smittesituasjonen er importsmitte fra utlandet, blant annet fra arbeidere som har vært hjemme på juleferie. For å begrense dette, innførte regjeringen obligatorisk koronatest for reisende fra røde land ved ankomst. Testen må enten gjøres ved grensen eller i løpet av de første 24 timene i Norge.

Nesten 2 av 100 testet positivt

Tall NTB har fått fra Helsedirektoratet, viser at 66 reisende som ankom Gardermoen fra utlandet tirsdag, onsdag og torsdag i forrige uke, fikk påvist covid-19 i testen som ble utført på flyplassen.

Totalt ankom 5.418 reisende Gardermoen fra utlandet disse dagene. Blant dem lot 3.501 seg teste. Det betyr at 1,9 prosent av dem som testet seg, fikk påvist covid-19.

I løpet av disse tre dagene dro 1.917 personer videre fra Gardermoen uten å teste seg. Totalt droppet over 6.200 personer å teste seg på flyplassen etter å ha kommet fra utlandet i perioden 2.–7. januar, ifølge Ullensaker kommune.

De obligatoriske koronatestene skal ifølge regjeringen i hovedsak gjøres på grensestasjonen, men kan også gjøres i kommunen man reiser til.

