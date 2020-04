Slo falsk alarm om hjertestans: – Ville spille legevakten et puss

– Ingenting tydet på at det var en reell nødsituasjon, sier politiadvokat Yvonne Schilling, som skrev siktelsen mot mannen for det falske nødanropet han sto bak i 2018.

Det var inntil nylig berammet en rettslig behandling av saken mot ham 6. mai i Fredrikstad tingrett. Mannen hadde erkjent straffskyld, men ville ikke vedkjenne seg botens størrelsesorden på 8.000 kroner. Ved rettslig behandling risikerte han aktoratets påstand om å øke boten til 9.600 kroner, subsidiært et 19 dager langt soningsopphold i fengsel og i tillegg krav om å betale sakskostnader.

Demokraten får opplyst fra Fredrikstad tingrett at saken nå er tatt ut av berammingslisten etter at mannen likevel har valgt å vedta den opprinnelige boten.

Falsk alarm

Mannen ringte nødnummeret, en januardag for over to år siden, fra en bolig i Fredrikstad. Han fortalte alarmoperatøren at en person hadde hjertestans på et busstopp like ved. Det ble raskt avdekket at det var snakk om en falsk alarm. Da både en ambulanse og en politipatrulje ankom stedet, framsto nødanropet ikke som troverdig, ifølge Schilling.

– Politipatruljen tok seg inn i boligen og fant telefonen det var blitt ringt fra ved å sjekke anropsloggen. Siktede ble to dager senere ilagt en bot på 8.000 kroner, opplyser hun.

– Kostbart

Siktede oppga som forklaring på oppringningen at han «ville spille legevakten et puss», forteller politiadvokaten, som ikke har videre kjennskap til bakgrunnen for mannens lite gjennomtenkte valg av en kostbar skøyerstrek.

– Slike utrykninger er svært kostbare. Både av samfunnsøkonomiske hensyn og av hensyn til liv og helse er det viktig at det reageres mot slike handlinger. Her hadde han opptatt en politipatrulje og en ambulanse, noe som også kunne gå på bekostning av andre oppdrag, påpeker Schilling.

AMK-sentralen opplyser at de, på grunn av omprioriteringer av oppgaver for øyeblikket, ikke har anledning til å hente ut tall på hvor ofte de mottar slike falske alarmer og hva det koster samfunnet.

