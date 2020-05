Slik vil toppidretten i Fredrikstad takke helseansatte

Initiativet kommer fra de tre klubbenes samarbeidsprosjekt, Fredrikstad Elite, som er opptatt av de helseansattes spesielle betydning for samfunnet i en tid der poeng og skåringer i fotball, ishockey og håndball er lagt til side.

– I den nåværende situasjonen er vi fulle av beundring over viljen og motet blant byens ansatte i helsevesenet. Det er enkelt å gå foran i medgang, men det krever et stort hjerte å gå foran i motgang. Vi ser så mye pågangsmot og hjertevarme i disse dager, i kampen mot koronaviruset. Det fortjener stor anerkjennelse, og vi vil gjerne vise vår takknemlighet, sier prosjektleder og tidligere håndballspiller Anette Hovind Johansen.

Draktsalg

Gjennom kampanjen «Alle for en» starter Fredrikstad Elite nå salg av en drakt, som er spesialdesignet med direkte referanse til helsevesenet. Hele overskuddet fra draktsalget på Vipps går til å hylle og anerkjenne de helseansattes innsats. Det har de tenkt å gjøre med lokale restauranter på laget. Ideen er at serveringsstedene skal dukke opp med matboder og servere mat utenfor flere utvalgte arbeidsplasser i helsevesenet.

– I byen vår tenker vi alle for én, og det ligger i vårt DNA å heie på hverandre og å holde sammen. Derfor gleder vi oss til å besøke noen utvalgte steder i byen vår, og gi de hardtarbeidende ansatte i byens helsevesen et velfortjent pusterom og klapp på skulderen. Vi ønsker å vise vår takknemlighet gjennom å spre litt glede og stelle litt ekstra med dem som tar så godt vare på oss. Det fortjener de så absolutt, sier Johansen.

Hjelper hverandre

Ordningen blir som et lite, lokalt økosystem, forklarer hun.

– På denne måten hjelper vi lokale aktører i matbransjen, og i felleskap sørger vi for at det i disse dager er noe ekstra å glede seg over for de ansatte i helsevesenet.

Flere av spillerne i de tre klubbene er ambassadører for prosjektet, som Stjernens Andreas Heier, FFKs Ludvig Begby og FBKs Frida Kjuus Christiansen. Med seg som støttespillere, har de også fått en rekke lokale kjendiser og samfunnstopper, som eksempelvis Idol-Oda, Raymond Kvisvik, ordfører Jon-Ivar Nygård, Kjell Arne Græsdal, Line Jeppesen, Bjørn Halstensen, Dag Solheim og Øistein «Blyant» Kristiansen.

LES OGSÅ:

Anette Hovind Johansen minnes seier i ungdomscup like varmt som EM-gullet (Demokraten+)

Etter kamp fikk Andreas Heier dommen av pappas tommel (Demokraten+)