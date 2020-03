Slik sikrer de oss mat i tiden fremover

Presset på matprodusentene er stort, men så langt har de klart å møte etterspørselen på tørrvarer, toalettpapir, hygieneartikler og hermetikk.

Blant varemerkene som selges mest, er hermetikkpåleggene Stabburets leverpostei og Makrell i tomat, og kornvaren Axa Bjørn Havregryn.

Kriseteam sikrer kornvarene

I følge Store Norske Leksikon har havre har en gunstigere næringsverdi enn andre kornarter, knyttet til et høyere fettinnhold og med høyt innhold av umettede fettsyrer, samt protein med en bedre aminosyresammensetning enn andre kornarter.

Sammenlignet med andre kornsorter har havre også et høyere innhold av løselig fiber, særlig betaglukan, som er bra både for kolesterolet og blodsukkeret. Harvregryn er spiselige som de er, og har lang holdbarhet.

Derfor er havregryn inkludert i egenberedskapslisten utarbeidet av Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (se komplett liste nederst i saken).

– Hvordan møter dere som produsenter utfordringene som kommer med pandemien?

– Vi har et eget kristeam som følger situasjonen nøye, og som er ansvarlige for å gjøre løpende risikoanalyser og ta grep ved behov, sier kommunikasjonssjef hos Läntmannen Cererila, Emelie Bontesse de Filippis.

– Har dere en beredskapsplan – i så fall, hva er hovedtrekkene i denne?

– Vi jobber med scenarioanalyser og planlegger løpende for de ulike fabrikkene.

Kommunikasjonssjef hos Läntmannen Cererila, Emelie Bontesse de Filippis. Foto: Läntmannen

Har satt inn tiltak

– Vi følger nøye med på utviklingen i Norge og globalt. Vår prioritet er å sikre personalets helse og produksjonskapasiteten vår. Den siste tiden har vi sett en økt etterspørsel av våre produkter, og har tett dialog med kundene våre. Vi har per i dag ingen mangelsituasjon som følge av koronaviruset, og kan levere til kundene som vanlig, sier Bontesse de Filippis

– Har dere gjort noen særskilte tiltak i forbindelse med produksjonen?

– Ja. For å sikre personellets helse og leveringskapasiteten har vi innført strengere retninglinjer ved produksjonsanleggene. I dag er det kun forretningskritiske besøk som er tillat. Som vanlig får man ikke komme på jobb hvis man føler seg syk, men nå får man heller ikke komme hvis man har vært i et risikoland. Vi har også gitt informasjon til de ansatte om smittevern, og ber dem holde seg oppdatert og følge myndighetenes råd, sier Bontesse de Filippis.

– Er det fare for svikt eller stans i produksjonen?

– Når det handler om en smittsom sykdom, finnes det selvsagt en risiko for at produksjonen vår påvirkes. Vi tar grep nå for å sikre at det ikke skal skje. Matvareproduksjon og -distribusjon er nøkkelfunksjoner i samfunnet som vi må sørge for å beskytte så godt som mulig i alvorlige situasjoner.

Hermetikk-hyllene er blant de første som tømmes. Foto: Gry Catinka Wold

Øker produksjonen

Også på Stabburet i Fredrikstad jobber de på spreng med å dekke etterspørselen etter både leverpostei og makrell, og andre hermetikkvarer.

– Matvarer med lang holdbarhet, håndsåpe og rengjøringsprodukter er noe av det som etterspørres mest av forbrukerne nå om dagen. Vi trapper derfor opp produksjonen for å bidra til at butikkhyllene kan fylles opp igjen med de produktene folk trenger, bekrefter kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim.

Kommunikasjonsdirektør i Orkla Foods Norge, Elisabeth Aandstad Ekheim. Foto: Orkla Foods

Kritikk mot hamstring

Grunnen til at det blir mangler på enkelte varer i butikkene, er at folk hamstrer. Det er det mange som er kritiske til. Slik forklarer sosiolog Trond Blindheim enkeltes hamstring av tørrvaer og bleier.

Han mener blant annet at butikkene burde ha vært føre var og satt begrensninger på antall varer av hvert slag, for på den måten sørge for at alle får.

Hos Orkla gjør de imidlertid sitt for å holde tritt med kundenes behov - enten det er innbilt eller reelt.

– Å hindre smittespredning har topp prioritet, og vi har iverksatt strenge rutiner på fabrikkene våre. Dette for at vi skal kunne opprettholde en høy produksjonskapasitet og selvsagt av hensyn til våre ansatte. Derfor skal det inntil videre ikke avlegges noen besøk på fabrikkene, med mindre det er forretningskritisk, sier Ekheim.

Ditt eget beredskapslager

9 liter vann per person

to pakker knekkebrød per person

en pakke havregryn per person

tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

tre bokser med pålegg med lang holdbarhet per person

noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

medisiner du er avhengig av

ved-, gass eller parafinovn til oppvarming

grill eller kokeapparat som går på gass

stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

fyrstikker eller lighter

varme klær, pledd og sovepose

førstehjelpspakke

batteridrevet DAB-radio

batterier, batteribank og mobillader til bilen

våtservietter og desinfeksjonsmiddel

tørke-/toalettpapir

litt kontanter

ekstra drivstoff og ved/gass/parafin

rødsprit til oppvarming og matlaging

jodtabletter (til bruk ved atomhendelser)

(Lageret er ment å vare i én uke)