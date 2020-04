Skyver på henting av restavfall

Kommunen valgte denne løsningen i forbindelse med påsken, og vil gjenta strategien med skyving av tømmedag for restavfall ved helligdager i mai og juni, opplyser kommunen i en pressemelding. Du vil altså få hentet restavfallet ditt på en annen dag enn normalt dersom tømmedagen din faller på en helligdag.

Vanligvis deler kommunen ut såkalte helligdagssekker til husstander som har ordinære tømmedager som faller på en helligdag.

– Det er av smittevernhensyn vi i år ikke deler ut sekker. For at alle skal få tømt, henter vi derfor restavfallet på andre dager enn normalt hos husstandene det gjelder, forteller André Svendsen, virksomhetsleder for renovasjon.

Han minner om at folk må huske å trille fram dunken og å gjøre det i tide.

– For å få tømt avfallet må husstanden sette dunken til veikanten senest klokka seks på morgenen tømmedagen. Vi sender også SMS-varsling til husstandene det gjelder, forteller Svendsen.

Dette er endringene for 1. mai, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag:

* Fredag 1. mai tømmes torsdag 30. april.

* Torsdag 21. mai tømmes onsdag 20. mai.

* Mandag 1. juni tømmes tirsdag 2. juni.