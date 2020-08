Skolene og barnehagene i Indre Østfold åpnes igjen

Det fortalte ordfører Saxe Frøshaug (Sp) på en pressekonferanse i Indre Østfold søndag.

Kommunestyret har holdt et ekstraordinært møte der de har tatt opp om de strenge tiltakene i kommunen også skal gjelde til uka. Smitteverntiltakene i kommunen har kommet som følge av et ukontrollert smitteutbrudd.

– De vil lettes på i tiden som kommer, lovte ordføreren.

Han takket innbyggerne i kommunen for å ha tatt smitteutbruddet på alvor.

– Det er takket være dere at vi kan åpne skolene våre i morgen, sa han.

Uvisst om kommunen har kontroll

Over 60 personer er meldt smittet i kommunen den siste tiden. Lørdag ble det bekreftet tre nye smittetilfeller.

Jan Børre Johansen, kommuneoverlege i Indre Østfold, sa det fortsatt er uvisshet om de har kontroll på smittespredningen i kommunen.

– Vi er bekymret for en lang inkubasjonstid. I vår prosedyre tester vi dag 3 og 7, så vi har en del nærkontakter vi venter på. Mange av de smittede tester ikke positiv før test nummer to. Vi venter på 40 slike dag-to tester, sa Johansen.

De viktigste endringene

Det var et enstemmig kommunestyre som søndag vedtok nye koronatiltak i kommunen.

Blant annet er det kun tillatt med sosiale sammenkomster på inntil 20 personer dersom smittevernhensyn følges og det føres gjestelister.

Arrangementer er forbudt ut kommende uke, men tillates påfølgende uke med opp til 50 personer.

Serveringssteder tillates å holde åpent fra mandag av, under forutsetning av at de tilfredsstiller FHIs råd for bransjen. Men det er ikke tillatt med alkoholservering kommende uke, men fra uken etter det igjen – med restriksjoner.

Treningsstudioer og solsentre tillates kun åpne i bemannet åpningstid, men gruppetreninger tillates ikke. Svømmehaller og idrettshaller holdes stengt ut august. Utendørs idrettsanlegg holdes åpne.

Badeplasser, parker og lignende får holde åpne, men kan stenges på kort varsel.

