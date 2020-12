Det opplyste Folkehelseinstituttet på en pressekonferanse tirsdag morgen.

Den første vaksineleveransen på i underkant av 10.000 doser til Norge kommer 26. desember, og de sju kommunene som nå får de første dosene er valgt ut på bakgrunn av smittetrykket.

– Planene klare

Fredrikstad kommune opplyser på sine nettsider at sykehjemsbeboere, som står øverst på helsemyndighetenes prioriteringsliste, blir tilbudt vaksinen allerede i romjula.

– Vi har god erfaring med å sette vaksiner. Dette er noe vi gjør hver høst før sesonginfluensaen kommer. Så vi er klare og godt rustet til å sette i gang, forteller etatssjefen for Omsorgssentre i Fredrikstad, Birgitte Kopperud Skauen.

Vaksinen fra Pfizer/BioNTech, som nå distribueres, må settes innen fem døgn fra kommunen mottar den. I tillegg skal vaksinen settes på nytt, med en dose nummer to, om lag tre uker etter den første dosen.

– Vi har planene klare for det også. Det skal bli veldig godt å komme i gang med vaksinering av våre beboere. De har vært igjennom en lang og tung periode nå med strenge besøksrutiner, påpeker Kopperud.

Sarpsborg starter 4. juleudag

De første vaksinene i Sarpsborg blir satt 28. desember, melder SA.

– Vi er veldig glad for at vi får vaksiner som en av de første kommunene. Vi er godt forberedt og har gode planer for hvordan vaksineringen skal gjennomføres, sier helsesjef Øivind Werner Johansen til avisa.

Vaksinene i kommunen skal gis over tre dager: 28., 29. og 30. desember.

