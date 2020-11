Det var torsdag 20. november at Svinesund-tollerne stanset en rumenskregistrert rutebuss som var på vei inn i Norge. Om bord på bussen var kun sjåføren og en enslig passasjer, som begge ble bedt om å komme ut og ta med seg eiendelene sine.

– Vi foretok en kontroll av bussen, samt noe bagasje som befant seg i den. I en pappeske ble det funnet en ytterjakke som virket veldig tung, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Les også: Fenomenet «varetaxi» har skutt fart over grenseovergangene (+)

Rottegift med biocider må være merket på norsk for å være lovlige i Norge, mens disse pakkene kun hadde rumensk tekst. FOTO: Tolletaten

– Kan ta livet av mennesker

En nærmere undersøkelse av jakka førte til at det ble funnet en rekke pakker med rottegift, nærmere bestemt 32 stykk som til sammen utgjorde 6,3 kilo.

– Rottegiften var forsøkt gjemt i jakkelommene, jakkeermene og i brystlommen. Pakkene var merket på rumensk, og innholdet i giften var biocid, utdyper Grandahl.

Bicider er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer som dreper levende organismer. Seksjonssjefen påpeker at det, i henhold til paragraf 2-1 i forskriften om biocider, er krav om norsk merking på forpakningene for at giften skal være lovlig her til lands – noe disse pakkene altså ikke hadde.

– Dette er i tillegg store mengder, og vi vet jo at rottegift er farlig og kan ta livet av mennesker også. Derfor er det strenge reguleringer rundt både innførsel og kjøp av både dette og musegift, noe jeg selv har fått erfare, legger Grandahl til.

Les også: Busspassasjer avslørt med ulovlige «julegaver»

Uskyldig passasjer

Rottegiften ble derfor beslaglagt, og ifølge Grandahl er det ytterst sjelden de kommer over denne typen smuglingsforsøk.

– Jeg kan i alle fall ikke huske sist vi beslagla lignende, og det viser igjen noe av mangfoldet i de sakene vi kommer over. Gjennom grensekontrollen utfører vi også oppdrag på vegne av andre offentlige myndighetsetater, i dette tilfellet Miljødirektoratet, men også for eksempel Mattilsynet ved dyre- og plantebeslag, sier han.

Etter kontrollen konkluderte tollerne med at det er bussjåføren som må svare for forsøket på å innføre de ulovlige varene.

– Passasjeren var helt uskyldig, og hadde ikke noe med dette å gjøre så langt vi kunne se. Dermed er det sjåføren, en rumensk mann født i 1977, som må regnes som den ansvarlige for at disse varene befant seg om bord på bussen.

– Han vedkjente seg ikke eierskap til rottegiften, men det hender at disse sjåførene tar med seg varer for andre for å tjene noen ekstra kroner, og vil anta at det er det som er tilfelle her også, sier Grandahl.

Politiet følger nå opp saken videre med tanke på hva slags straffereaksjon bussjåføren skal få for smuglingsforsøket.

Les også: Granater og andre tilsynelatende eksplosiver utløste bombealarm ved Svinesund (+)

Tollerne mente denne jakka, som viste seg å skjule over seks kilo rottegift, kjentes mistenkelig tung ut. FOTO: Tolletaten

Vaktbikkje

To dager tidligere, tirsdag 18. november, var det en norsk kvinne bosatt i Sverige som ble avslørt ved tollstasjonen. Kvinnen i slutten av 30-årene kom kjørende i en norsregistrert personbil, og ble stanset på grønn sone.

– Hun fortalte at hun var på vei til Norge for å hente et barn. På spørsmål om hun hadde med noen tollpliktige varer, fortalte hun at hun hadde med seg to brett med øl. Disse kunne man se ved å titte inn i baksete på bilen, opplyser Grandahl.

Kvinne ble derfor bedt om å gå ut av bilen, åpne bagasjerommet og ta ut hunden som satt der.

– Under der hunden hadde sittet, i hjulbrønnen, fant vi en pappeske inneholdende sigaretter. Kvinnen innrømte da at hun hadde med seg 50 kartonger med sigaretter, sier Grandahl.

Totalt ble det funnet 10.400 sigaretter og nesten 16 liter øl i bilen, som tollerne beslagla. Dette utgjør 37.692 kroner i unndratte avgifter, og kvinnen i 30-årene vil få en reaksjon fra politiet i etterkant.

Les også: Smuglet over 1.300 liter øl – skyldte på «dårlige tider»

271 kilo for mye

Også onsdag 19. november ble det fangst for Svinesund-tollerne, denne gang i forbindelse med kontroll av en polskregistrert varebil som ble stoppet på rød sone etter å ha vært innom ekspedisjonen for deklarering av varer.

– Det var to polakker i bilen, en av dem bosatt i Norge. De fortalte at de hadde deklarert noen møbler samt et dusjkabinett, forteller Grandahl.

Da tollerne undersøkte bilen nærmere, fant de en mengde pappesker pakket i svart krympeplast, i tillegg til de varene som allerede var deklarert.

– Ved å åpne eskene så vi at de inneholdt kjøttvarer, til sammen 291 kilo av forskjellige slag. De fortalte at dette var ment for venner og familie i Norge, sier seksjonssjefen.

De to polske borgerne kan også vente seg en bot fra politiet i kjølvannet av det avslørte smuglingsforsøket.

– Kvota for å innføre kjøtt er som kjent 10 kilo, så dette var litt mye over det som er lovlig, for å si det mildt, avslutter Grandahl.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.