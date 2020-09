– Sjåfør beordret av sjefen til å kjøre videre med denne bremseskiva

Tirsdag ble fire utenlandske tungtransporter med sprekker i bremseskiver holdt igjen på grenseovergangene på Svinesund og i Ørje. Bremseskiver i så dårlig forfatning, at fagleder Øyvind Grotterød i veivesenet betegner kjøretøyene som rene drapsmaskiner, er blitt et gjentakende problem.

– Ja, slike funn gjør vi flere ganger ukentlig og nå nærmer det seg daglig. Det er kjempeskummelt at så mange slike er ute på motorveien, sier Grotterød til Demokraten.

Les også: – Helt utrolig at sjåførene tør

Overså svensk pålegg

Bremseskiva i bildet til denne saken sitter på høyre framaksel på et polskregistrert vogntog, som nå står parkert hos Statens vegvesen på grensa i Ørje. Sjåføren har fått kjøreforbud og pålegg om reparasjon. Han er fratatt alle papirer han trenger for å kjøre videre. Men det er ikke opp til sjåføren alene. Saken er spesiell, men ikke unik, ifølge Grotterød.

– Denne sjåføren fikk en mangellapp og påbud fra svenske myndigheter, noen dager før vi stanset ham tirsdag, om å få skiftet bremseskive snarest mulig. Det er altså ikke blitt gjort. Han fortalte oss at han snakket med sjefen sin om pålegget han fikk i Sverige, men skal ha fått beskjed om at det skulle overses og bilen kjøres videre. Kjøretøyet skulle ikke inn til noe verksted, skal han ha fått ordre om, forteller Grotterød.

Les også: Skrekkbildet lyver ikke: – Det er så vanvittig farlig

– Det er tragisk

Han legger ikke skjul på at slike alvorlige tekniske feil på tungbiler er et gjentakende problem blant de utenlandske transportene. Og ofte føler sjåførene seg tvunget til å overse livsfaren det medfører for seg selv og andre, ifølge faglederen.

Sjåførene har ikke råd til å ta verkstedkostnadene selv. Alternativet er å overlate lasten til en annen bil, komme seg hjem for egen regning og tape inntekt.

– Det er tragisk. En del sjåfører står hjelpeløse i en slik situasjon, sier Grotterød.

Kjøreforbud og avskilting

Av de 310 tunge kjøretøyene som passerte kontrollplassene på Svinesund og i Ørje tirsdag, ble 84 av dem kontrollert. 51 av disse fikk påbud om utbedringer av tekniske feil og mangler, og så mange som 32 av dem fikk kjøreforbud. Ett kjøretøy ble avskiltet og veivesenet utstedte til sammen 13 gebyrer, fem av dem for overlast, som også er et gjentakende problem. Veivesenet leverte også åtte anmeldelser til politiet.

Les også: Varebil var ett tonn (!) for tung

Blant de mest gjentakende funnene som gjøres av kontrollørene på grensa, er altså sprekker i bremseskiver, som Demokraten har omtalt flere ganger i det siste. Bare denne ene dagen ble fire slike tilfeller stanset og ilagt kjøreforbud. Grotterød har tidligere advart om hvilke enorme konsekvenser slike bremseskiver kan få, men dette gjentar han mer enn gjerne i frykt for at liv skal gå tapt.

– Bremseskiva du ser i bildet sitter på høyre framaksel. Det betyr at hvis den ryker i høy hastighet, vil det tunge kjøretøyet skjene til venstre og rett over i motgående kjøreretning. Det sier seg selv at dette er livsfarlig, og jeg fatter ikke at sjåførene tør, slutter Grotterød.

Les også: Rotet bort varslerens erstatningskrav (Demokraten+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.