Siv Jensen: – Vi skal passe på at det fortsetter å gå bra

Av Edvard Stenersen og Alexander Vestrum

– Det er så hyggelig å ha sånne velkomstkomiteer om morgenen, men det er godt det ikke er hver dag, sa en blid Jensen da hun møtte et titall journalister og fotografer utenfor sin bolig i Oslo mandag morgen.

– Jeg har sovet godt, bare ikke så veldig lenge, innrømmet hun.

Jensen svarte avkreftende på om hun hadde drømt om statsbudsjettet.

– Jeg har jobbet med statsbudsjettet helt siden november i fjor. Det er en veldig lang prosess, og det berører veldig mange mennesker, sa hun.

Følg Demokraten på Facebook!

Røpet ingenting

Jensen var ikke villig til å røpe noe fra budsjettet for neste år – til tross for et «Kan du ikke si noe om budsjettet? Vær så snill!» fra en frammøtt satirejournalist.

Finansministeren benyttet anledningen til å minne om at Norge går bra økonomisk for tiden.

– Det aller viktigste er at vi skal passe på at det fortsetter å gå bra og at bedriftene våre kan ansette flere, slik at flere mennesker kan komme i jobb. Arbeidsledigheten er nå på et rekordlavt nivå. Det går bra, og veksten tar seg opp over hele landet. Bedriftene våre leverer gode resultater, og det gjør at vi kan sikre bærekraften i norsk økonomi og trygge velferdsordningene våre, sa Jensen.

– Vi går inn i en tid hvor vi blir flere eldre. Det kommer til å være et større behov for å finansiere pensjonsutgifter og pleie- og omsorgsutgifter, fortsatte hun.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Legges fram klokka 10

Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Jensens framlegging i Stortinget.

På spørsmål om noen kommer til å bli skuffet, svarte finansminister Siv Jensen slik:

– Det er alltid noen som ønsker seg mer penger til et formål. Vi må huske på at når det går godt i Norge, så betyr det at norsk økonomi vokser. Så vi kommer til å kunne bruke mer penger på mange ting, men vi må også passe på at vi ikke bruker for mye penger, rett og slett fordi det kommer til å bety at konkurranseevnen til bedriftene våre kan settes i fare. Det er ikke en god idé når vi skal sørge for at flest mulig kommer i jobb.