Hvem: Pål Nielsen (63)

Hva: Fredrikstads revykonge.

Hvorfor: Utsolgt for Båthusrevyen tredje sommeren på rad.

Sommerrevyene går for fulle hus – skal dette ingen ende ta? Fredrikstadfolk elsker tydeligvis Fredrikstadguttane?

– Det er et eventyr. Kan kanskje ha noe med å gjøre at Fredrikstadguttane elsker Fredrikstad og fredrikstadfolk ...

I løpet av tida på Båthusteateret har dere hatt 110.000 revyglade gjester innenfor dørene. Hvor lenge har dere tenkt å holde på?

– Jeg får si som gamle tante Klara sa: Så lenge vi lever og har helsa. Neste år har vi 15-års jubileum.

Du har tidligere jobbet som journalist i Demokraten – bakgrunnen som bladfyk må være en styrke i arbeidet med revyene?

– Som gammel bladfyk er jeg veldig nysgjerrig på samfunn, folk og fenomener – og revyen bør jo speile litt av dette. Så ja, bladjobbinga har vært nyttig.

Når startet livet på revyscenen og hvordan dukker ideene til hver forestilling opp?

– Russerevyen i 1975, så var det plutselig en jobb ti år senere. Jeg er en nyhetsjunkie og naturlig nysgjerrig. Og så handler det om å treffe og preke med folk. Dette blir så eltet og knadd sammen med ensemblet – og til sist blir det kanskje et revynummer.

Det må være en spesiell følelse å høre hele Fredrikstad synge: «Snekka går opp, ælva går ned». Jeg kjenner selv at jeg blir blank i øya bare av å nynne på sangen. Hvordan kom denne teksten opp i ditt kreative hode?

– Tror det var da alle skulle være så «fremme i skoa» og så «på» – og at vi østfoldinger var så lite av alt det. Det har liksom vært en slags selvkritikk, men opplever vel også det at ting går litt saktere kan være ålreit. Snekka gjør fem, ælva gjør tre. Vi vinner med to og det klarer seg det ...

Er det temaer som du i dag ikke velger å skrive en revytekst om – som glatt hadde blitt et revynummer for noen år siden?

– Erting av sarpinger. Rivaliseringen mellom lillebror og storebror her sør skapte jo mange revynummer. Men nå er det liksom litt oppbrukt, selv om en del oppe ved fossen henger ved det gamle med «den andre byen» osv.

Kai og Kai ble en knallsuksess. Etter hva jeg forstår er det min tidligere kakespisende kollega på TVØstfold, Kai Berby, som ufrivillig la grunnlaget for figurene?

– Helt riktig. Takk og unnskyld til Kai Berby!

Det nøttær vel ente å spille revyen «Fredrikstadguttane røkkær opp» utafor Plankebyen?

– Jo. Men viktig å understreke at vi ikke snakker fotball!

Og nå blir det julebordsrevy?

– 15. november smeller det på Speilet i Fredrikstad. Vi guttane og Monica Hjelle. Gleder oss.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har hatt mange favorittforfattere opp gjennom: Alexander Kielland, Johan Borgen, Kjell Aukrust, Arild Nyquist, Agnar Mykle. Med en følelse av forræderi velger jeg Agnar Mykles «Rubicon».

Hva gjør deg lykkelig?

– En vanlig, hverdagslig arbeidsdag hvor man kommer hjem til familien med en følelse av å ha gjort noe.

Hvem var din barndomshelt?

– Skihopperen Bjørn Wirkola.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Den dårlige samvittigheten for ting som skulle vært gjort. Kan den opereres bort?

Hva gjør du når du skeier ut?

– Driter i den dårlige samvittigheten.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Burde gått i tog mot alle korrupte, kyniske, polariserende og løgnaktige ledere vi har fått på denne jord, men gidder ikke. Toget de går har blitt altfor stort.

Er det noe du angrer på?

– Sikkert, men fortrengning er en undervurdert egenskap.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Donald Trump. Han hadde bare sagt «fake news» om at heisen sto – så hadde den gått igjen.

