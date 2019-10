Nye oppgaver i Viken SV er årsaken til at Fredrikstad SVs ansikt utad de siste årene, Camilla S. Eidsvold har valgt å si fra seg gruppeledervervet i bystyret. Nummer to på lista under høstens kommunevalg, Silje Louise Waters (30) overtar som gruppeleder, skriver SV i en pressemelding fredag.

«Det er alltid følelser med når en avslutter en interessant og viktig jobb», uttaler Eidsvold, og opplyser:

– Viken SV har kommet i posisjon i Viken, og der venter det nye oppgaver på meg.

Eidsvold ble som kjent valgt inn i det nye fylkestinget, og blir trolig gruppeleder for Viken SV eller får en av postene som fylkesråd. Hun har klokkertro på sin etterfølger i bystyret.

– Silje vil gjøre en glimrende jobb. Det vet Fredrikstad SV. I tillegg har hun mange i partiet som vil bidra. Nye og yngre krefter er viktig, og sikrer fremtiden. Partiet er vokst veldig i antall medlemmer de siste årene og det er et generasjonsskifte, sier Eidsvold, som fortsetter som lokallagsleder.

– Jeg har hatt en fantastisk tid i lokalpolitikken, og vil ta med meg all den kunnskapen inn i nye Viken. Uansett vil jeg være fra Fredrikstad og det er godt og trygt inn i dette store, uoversiktlige fylket, slutter hun.