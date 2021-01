Kvinnen i 30-årene ankom Norge 7. november i fjor, og SMS-loggen viste at hun hadde kunder samme kveld, ifølge en rettsavgjørelse i Oslo tingrett. Det er i strid med karantenebestemmelsene.

Politiet mener hennes virke som sexarbeider er en betydelig risiko for folkehelsen i lys av den pågående koronapandemien, og UDI har besluttet å bortvise kvinnen fra landet. Etter planen skal hun uttransporteres til Romania onsdag 13. januar.

Forrige uke ble en annen sexarbeider, som ankom Norge i slutten av desember, også bortvist for å være en trussel mot folkehelsen.

Les også: Lagleder tiltalt for voldtekt av spiller på Norway Cup

Nærkontakt med stort antall kunder

Politiet begjærte internering etter utlendingsloven fram til den rumenske kvinnen ble uttransportert ettersom det var fare for at hun ville unndra seg bortvisningen. Hun ble pågrepet av politiet 8. januar etter en kontroll av både utlendingsloven og smittevernlovgivning.

Ifølge egen forklaring tok hun imot et stort antall kunder i leiligheten hun delte med tre andre rumenske kvinner. Politiet anslår at kvinnen til sammen tok imot 30 kunder i uken. Til sammen hadde de fire kvinnene som bodde i boligen, nærkontakt med over 120 kunder i uken, ifølge rettsavgjørelsen.

– Retten legger til grunn at virksomheten medførte en svært høy risiko for smitte og smittespredning. Leiligheten for øvrig var ikke tilpasset regler for smittevern i lys av den verdensomspennende pandemien vi er inne i nå, heter det i avgjørelsen.

Les også: På tre dager droppet nesten 2.000 passasjerer å teste seg

Internering forholdsmessig

Kvinnen har selv forklart at hun ikke var kjent med at hun hadde brutt noen regler for smittevern, men retten tror ikke på dette.

Retten, som kun tok stilling til internering, besluttet at kvinnen kunne holdes internert inntil politiet bestemmer noe annet, men ikke ut over 18. januar. Andre alternativer ble vurdert, men retten mener at internering er et forholdsmessig inngrep og at det er tilstrekkelig grunn til det.

Det er ikke opplysninger om personlige forhold som gjør frihetsberøvelse særlig belastende, ut over det som normalt er situasjonen ved internering, ifølge avgjørelsen.

(©NTB)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og alle Dagsavisens utgaver, se våre abonnementstilbud her.