Leger ved Mount Sinai-sykehuset i New York oppdaget nylig noe uvanlig ved enkelte yngre pasienter som kom inn til sykehuset. Forekomsten av hjerneslag i store blodkar blant pasienter under 50 år var sju ganger så høy som før koronapandemien.

– Dette er den største historien som utfolder seg om covid-19, sier Thomas Oxley, nevrokirurg ved Mount Sinai-sykehuset, til nyhetsnettstedet Vox.

Han er en av ekspertene som står bak en rapport i det medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine som beskriver detaljene rundt fem pasienter i alderen 33 til 49 som hadde fått hjerneslag, og siden testet positivt for covid-19. Pasientene kom på sykehus i en toukersperiode i mars/april.

Overraskende

Det var veldig overraskende å se økningen av unge pasienter med hjerneslag i store blodkar, forteller Oxley til Vox.

– Disse pasientene var hjemme med milde eller ingen symptomer, før de plutselig utviklet tegn på slag, sier Oxley.

Av de fem tilfellene som beskrives i rapporten var fire menn og en kvinne. En av dem er død. Av de fire andre er det kun en av dem, en 33 år gammel kvinne, som kan snakke. Pasientene kom til sykehus med klassiske slagsymptomer som nummenhet, lammelse og talevansker. Bare en av dem hadde hatt slag før.

Rapporten om de fem pasientene har fått mye oppmerksomhet etter at den kom ut i forrige uke. Til The Business Insider forteller Oxley at han har mottatt en rekke henvendelser fra koronasmittede som forteller om milde slag.

– Bemerkelsesverdig funn

Mount Sinai-sykehuset i det hardt rammede New York er et av sykehusene som har tatt imot absolutt flest koronapasienter. Jo flere pasienter med koronaviruset som behandles på sykehus verden over, jo flere funn kommer rundt pasientene, noe som gir nye indikasjoner til hva viruset kan forårsake av farlige komplikasjoner.

Flere undersøkelser viser at koronapasienter har en uvanlig høy forekomst av blodpropp. Hjerneslag skyldes i de fleste tilfeller blodpropp.

En studie i Nederland av 184 pasienter på intensivavdeling viste at 31 prosent hadde blodproppkomlikasjoner, noe som beskrives som «bemerkelsesverdig» høyt av forskerne bak studien.

Forskere ved det australske forskningsinstituttet Baker Heart and Diabetes Institute viser til denne studien og en studie fra Frankrike i en artikkel på nettstedet for forskningsnyheter The Conversation:

– Nylige data fra Nederland og Frankrike antyder at blant pasientene med koronavirus som er innlagt på intensivavdeling, utvikler 30-70 prosent av dem blodpropp i de dype venene i beina eller i lungene, skriver forskerne Karlheinz Peter, Hannah Stevens og James McFadyen.

– I tillegg til å forsårsake alvorlige pusteproblemer, er det stigende bevis for at covid-19 forsårsaker unormale blodpropper, skriver de.

Bodpropper i blodårene kan flytte på seg og dermed ramme ulike organer. Havner proppen i lungene kan den forsårsake oksygenmangel. Blodpropper kan forsårsake hjerteinfarkt dersom de blokkerer blodtilførselen til hjertet, eller hjerneslag dersom de blokkerer oksygen til hjernen.

Forekomsten av blodpropp man har sett hos koronapasienter er mye høyere enn man normalt ville sett hos pasienter som er innlagt på intensivavdeling av andre grunner enn covid-19, mener forskerne.

– Pasienter på sykehus med covid-19 har også mer risiko for å få slag sammenlignet med den generelle befolkningen, skriver de i The Conversation.

– Uten sidestykke

Jeffrey Laurence ved Weill Cornell Medical College i New York er hematolog (spesialist på blodsykdommer). Han forteller om et økende antall pasienter i det siste. Nesten alle pasientene han har hatt med blodsykdommer den siste halvannen måneden har hatt covid-19, forteller han til Vox.

– Det er uten sidestykke. Dette er ikke som noen annen sykdom jeg har sett før, sier Laurence, som har 30 års erfaring, til nyhetsnettstedet.

– Jeg har aldri hatt så mange konsultasjoner i mitt liv. Folk får blodpropp, og vi klarer ikke stanse det, sier han.

Det er flere ulike teorier rundt hva som fører til blodpropp hos enkelte koronasmittede. Man vet ennå ikke hva som fører til at blodet koagulerer slik at det dannes propper hos enkelte koronasmittede, og man vet ikke om forandringene i blodet kommer fra viruset i seg selv eller av kroppens immunrespons til infeksjonen, skriver Vox.

Yngre enn andre

Slagtilfellene utgjør en liten del av koronapasientene. Men ved Mount Sinai ble det en dobling av slagpasienter i løpet av de tre ukene koronaepidemien økte raskt i New York, forteller forsker J. Mocco til The Washington Post, som først omtalte dette i slutten av april. Mer enn halvparten av dem hadde koronaviruset, og disse var i gjennomsnitt 15 år yngre enn andre slagpasienter.

– Dette er personer som statistisk sett har minst sannsynlighet for å få slag, sier Mocco til avisen.

Selv om det ikke er mange tilfeller av slag blant koronapasienter, vil videre undersøkelser av fenomenet blodpropp hos koronasmittede gi ny innsikt i hva viruset gjør med kroppen, skriver avisen.

