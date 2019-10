Hvem: Gøril Grov Sørdal (45)

Hva: NRK-journalist og forfatter

Hvorfor: Har gitt ut ny bok: «Frå Mumletjønn til Gnuldrehei» om våre villeste og rareste stedsnavn.

Hei! Gratulerer med ny bok. Jeg prøvde å lese på trikken men måtte gi opp fordi jeg lo så fælt …

– Takk! Beklager, er litt forkjølet så litt ruskete i stemmen i dag.

Det passer bra syns jeg når vi skal snakke om litt ruskete steder som Kattrasshølet og Svartfitta.

– Ja, og dette er bare en brøkdel av alle rare stedsnavn du finner i dette landet om du går litt i dybden. Og jeg elsker å gjøre det.

Mange av navnene minner om dramatiske hendelser – som «Der bikkja beit mannen» for eksempel?

– Ja, det er ei strand i Risør, det. Og må vel bety at en hun beit en mann der en gang. Jeg har dessverre ikke lykkes å finne ut hva som er opphavet til nettopp dette navnet, selv om jeg har gått nøye til verks med alle navnene i boka for å finne ut når, hvem og hvordan navnene oppsto.

Er det sånn at alle kan finne på navn og få det godkjent? At noen for eksempel kan kalle veien sin Rasstappsvingen og le godt hver gang noen blir nødt til å si det?

– He, he, nei. Det er ikke helt sånn. Andre må bruke navnet også, det må slå rot før kartverket vil registrere det.

Gøril Grov Sørdal har en fascinasjon for rare stedsnavn. Foto: Anette Berentsen, NRK

Noen har i hvert fall fått til å registrere Hengekusa, og du vil dra dit – hvor er det?

– Det er et sted i min hjemkommune Vik i Sogn som har fått navn etter to fjellbekker som møtes og blir til en bekk. Der de møtes danner de en form som kan minne om en viss kroppsdel. Det er ganske vanlig å kalle opp plasser sånn, det finnes for eksempel mange Patter i Norge, altså steder som har fått navn fordi de ligner to kvinnebryst. vet om minst ei patte i Østfold.

Men du, Drittsekktjønn og Brokaskiten ...

– Ja, Brokaskiten er et skjær i sjøen det var lett for å gå på grunn med båten, så kan hende det har å gjøre med at man ble så redd at man gjorde i buksa? Jeg vet ikke. Drittsekktjønn

Altså, Skrukkfylla, Kuklumpen, Prompeporten, Prestefitta og Pungmyra - det høres jo ut som hele Norge har Tourettes ...

– Ja, det er mye humor, litt grov og barnslig humor kanskje. Du nevner Skrukkfylla som er et fiskevann der det var mye fisk. Ei skrukke var en sånn sekk folk bar på ryggen så når du fikk mye fisk der kunne du fylle skrukka. Det er mulig opphavet til navnet.

Uææ! Nå hørtes det bare verre ut synes jeg!

– Ja, altså, det blir litt ufrivillig grovt. Mange av grovhetene er ufrivillige.

Sorry at jeg fniser fælt. Men er det sånn at Horevika, Homse i Hå og Dum og Dåsa er ufrivillig komiske også?

– Tror nok det. Jeg vet i hvert fall at Homse er en utilgjengelig, veiløs fjellgard ved Homsevatnet i Hå kommune. Den tilhører familien Homse som har stort slektstreff der hvert år.

Du har også studert arabisk, hvorfor det?

– Jeg har alltid vært språkinteressert og vært god i fremmedspråk. Og så bodde jeg i to perioder i Damaskus i Syria, så da fikk jeg brukt for det.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg var veldig glad i «Fem»-serien og Frøken Detektiv, spennende detektivhistorier.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Når jeg reiser på ferie med venner, er det alltid jeg som traver av gårde i full fart foran i flokken, mens de andre dingler bak meg i rolig tempo og nyter livet. Jeg skulle ønske jeg hadde hatt roen til å lukte på blomstene langs veien, istedenfor å stå og mase på dem som faktisk gjør det. Om du skjønner?

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Mot korrupsjon, det er en gift som bremser utviklingen i samfunnet mange steder.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det er jo mange venner en kan velge men jeg vil heller velge en fiende. Adolf Hitler.

Seriøst? Var sikker på at du skulle si ordføreren i Indre Rassvika?

– Nei. Hitler var en liten mann som jeg gjerne skulle likt å se litt ned på. Jeg er bare 174 men trener styrketrening, så jeg er ikke redd.

