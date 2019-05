EMOSJONELT: FFK er den sjuende norske klubben til Kjell Rune Sellin etter at han forlot Byåsen som 19-åring i 2008, men han har ikke glemt hvem som ga ham mulighten og banet vei for karrieren som har fulgt. Nå skal han for første gang på elleve år spille på banen der han fikk sitt gjennombrudd.