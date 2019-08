Sellin til Strømmen

1. divisjonsklubben melder selv om sin ferske signering fredag, etter at Romerikes Blad og Fredriksstad Blad kunne avsløre klubbyttet tidligere i dag.

"Strømmen IF er meget glade og stolte over å kunne presentere Kjell Rune Sellin som ny Strømmen-spiller", skriver klubben på sine hjemmesider.

Sellin, som tidligere har spilt for klubber som Rosenborg og Aalesund, har tilbrakt de siste to sesongene i FFK, hvor han har tegnet seg for 13 skåringer på 40 kamper. Trønderen har tidvis slitt med å få spilletid, og utsiktene ble ikke bedre etter spisskonkurrent Tim Nilsens målrike avslutning på vårsesongen samt FFKs sommersignering av Henrik Kjelsrud Johansen.

Til FFKs nettsider sier Sellin følgende:

- Jeg er virkelig stolt over å ha fått være en del av FFK i halvannet år. Det er et fantastisk engasjement der få i Norge matcher, og jeg er heldig som har fått være en del av det og fått oppleve atmosfæren og trykket det bærer med seg. Jeg har knyttet veldig gode bånd til flere i og rundt FFK og kommer til å savne mange. Jeg ønsker alle i klubben masse lykke til med resten av sesongen.