Det var natt til mandag at to biler ble observert på vei inn i landet ved en av de mindre grenseovergangene utenfor Halden. I hver av bilene satt det tre personer, og alle seks er norske.

– I disse dager patruljerer både vi, politiet og heimevernet på småveiene langs grensa. Da vi så disse bilene via ett av kameraene våre, ønsket vi å ta dem inn til en kontroll, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Demokraten.

Hasjlukt fra motoren

Tollbetjentene på jobb fikk varslet politiet, som var nærmest den aktuelle grenseovergangen, og som fikk stanset begge bilene. Kort tid etter var også tollerne selv på plass.

– Vi skjønte raskt at de kjørte sammen, fordi de kom så tett. Personen i bilene sa at de hadde vært i Sverige og handlet snus, sier Grandahl.

Det ble likevel besluttet å gjennomføre en nærmere kontroll av de to bilene, og da viste det seg raskt at de hadde med seg mer enn bare lovlige mengder tobakksvarer.

Ifølge kontorsjefen ved Svinesund-tollen ble det nemlig funnet nesten en kilo hasj i motorrommet i den ene av bilene.

– Man kunne kjenne at det luktet hasj da panseret ble åpnet, den hadde vel blitt varm av å ligge under der, utdyper Grandahl.

– Vi mistenkte at de hadde vært lenger avgårde enn en vanlig handletur, og tror de var på vei tilbake fra Gøteborg, legger han til.

Ingen fengsling

Alle de seks personene, som er født mellom 1992 og 2001 og skal være bosatt i Viken, ble pågrepet på stedet og tatt med til politistasjonen i Halden for avhør.

Politiførstebetjent Vidar Andersen opplyser at de vil bli løslatt i løpet av tirsdagen.

– Vi anser ikke at det er noen bevisforspillelses- eller gjentakelsesfare. Ingen av dem er sjekket ut av saken foreløpig, men mistanken er styrket mot flere, og svekket mot noen. Vi er fortsatt i startfasen av etterforskningen, sier Andersen til Demokraten.

Både kjente og ukjente

Av den grunn ønsker han heller ikke å bekrefte mengden hasj som ble beslaglagt.

– Det er blant annet fordi ikke alle har villet forklare seg foreløpig. Det jeg kan si er at det ble funnet hasj, og det at den etterforskes lokalt i Halden betyr at det dreier seg om mindre enn 80 kilo – i dette tilfellet betraktelig mindre, sier Andersen.

Han forteller videre at flere av de mistenkte er kjenninger av politiet fra tidligere.

– Men ikke alle. Det er alt fra godt kjente til helt ukjente, sier politiførstebetjenten.

