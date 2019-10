På Øra ligger et stort lager med rundballer. Ballene inneholder for det meste avfall fra husholdninger i Fredrikstad, og er produsert av Frevar, det kommunale avfallshåndteringsselskapet.

Ballene er stablet opp i store «fjell» som er lett tilgjengelige for fugler og rotter.

– Sånn kan man ikke drive. Det er rart at de ikke skjønner det selv. Det er skuffende, sier leder i Naturvernforbundet i Østfold, Håkon Borch.

I bildet ser man fire partier med ballet søppel: I bakgrunnen ligger et parti lysegrønne baller, i midten ligger svarte baller, og i framkant ligger turkise baller. Til venstre ligger et parti turkise baller som er omtrent like stort som det i forgrunnen. Frevar anslår antallet til å være rundt 6000 stykker. Foto: Erik Wiggo Larsen

Forurenser miljøet

Borch er oppgitt over det han ser på bildene fra lagringsplassen.

– Det er håpløst at disse aktørene lagrer ballene utendørs over lang tid. Når ballene utsettes for vær og vind, brytes de ned der de står. Dessuten er de utsatt for skadedyr, og fugler kan dra med seg plast utover hvis de leter etter mat der. Det er ikke langt til havet fra der ballene står, sier han.

Området der ballene lagres ligger omtrent 100 meter fra sjøen og er lett synlig fra tårnet i fuglereservatet.

– Etter at vi hadde den saken om plast slengende rundt Østfold Gjenvinning i fjor, trodde jeg at Frevar og Hellström hadde tatt tak, at de ville bli best i klassen på håndtering av søppel. Da må de rydde opp. Fredrik Hellström må ta tak i det, sier han.

Frevar: Her må vi ordne opp

Direktør i Frevar, Fredrik Hellström, opplyser at ballene står der på mellomlagring.

– Vi har et mellomlager på 5-6000 baller. Behovet for mellomlagring oppstår fordi tilgangen på avfall svinger, og det gjør også behovet for energi, forklarer han.

– Når vi har mer avfall enn vi kan forbrenne, pakker vi det i baller og legger til lagring. Avfallet kommer fra husholdninger i Fredrikstad og andre steder, som Movar. Jeg har ikke vært der nede selv nå, så jeg vet ikke hvordan det ser ut akkurat nå. Men jeg snakket nettopp med de som håndterer lageret der nede og det var helt tomt i fjor. Så ballene kan ikke ha ligget lenger enn et år.

– Naturvernforbundet sier dette er skuffende, og at dere må rydde opp. Hva sier du til det?

– Det er klart vi ønsker å ordne opp. Men vi har ikke mulighet for innendørslagring, så ballene må stå ute.

Søppelet kommer fra husholdninger i Fredrikstad. Det er gått hull på de fleste ballene, blant annet fordi fugler leter etter mat. Foto: Erik Wiggo Larsen

Ikke Geminor-søppel

– Det er mange fugler der nede som drar søpla rundt. Det er kort vei til sjøen. Har dere rutiner for hvordan dere håndterer den problematikken?

– Nei, vi har ingen rutiner for å hindre at fugler kommer til avfallet. Men vi brenner dem det er hull i først.

– Det er få baller der, som det ikke er hull i?

– Det kan høres ut som vi bør ta en internkontroll på dette, og se om vi må prioritere å få unna en del baller nå.

Hellstrøm sier videre at det har hopet seg opp spesielt mye avfall i år fordi de hadde en driftsstans i fem-seks uker i sommer, da de fikk montert inn en ny røykgassrensing.

De plastpakkede avfallsballene er ikke importert av tidligere omtalte Geminor AS.

På mange av dem vokser det ugress, busker og noe som ser ut som trær. – Det er en tomatplante, sier Hellström. Foto: Erik Wiggo Larsen

Vokser busker på rundballene

Ettersom flere av ballene har hull i seg, har det grodd ut diverse vekster på dem, enkelte over en meter høye. På den ene ballen vokser noe som kan se ut som et tre.

– Planten på ballen er ikke et tre, men en tomatplante. Den spirer på svært kort tid med svært levedyktig frø på tomatplanten. Vår erfaring er 2-3 måneder, sier Hellström.

– Det bildet taler for seg selv, mener Borch, som stiller seg undrende til at ballene kun har ligget der et år.

