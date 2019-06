20.000 amerikanske kristenfundamentalister har klaget til Netflix og serien og krever at de slutter å strømme serien «Good Omens». Bare så synd det slettes ikke er Netflix som strømmer serien.

I USA er kristne fundamentalister en maktfaktor og de er snare om å organsiere seg og signere opprop mot så mangt. Denne gangen er det en TV-serie som skaper harme hos kristenfolket over dammen.

Og når de kristne blir sinte, er det gjerne rus, fest og moro, nakenhet og sex eller andre artige ting som trigger det gretne humøret derers. Ja, og djevelen da. Og det er nettopp sistnevnte som har satt sinnene i kok denne gangen, skriver Guardian.

TV-serien «Good Omens» er basert på romanen ved samme navn av Terry Pratchett og Neil Gaiman. Serien ble sluppet i mai og fikk gode kritikker av anmelderne.

I serien spiller David Tennant en demon og Michael Sheen gjør rollen som engelen Aziraphale. Sammen jobber de for å unngå apokalypsen og tilbakekomsten av Anktikrist i form av en tenåring.

Pratchets siste ønske før han døde var at medforfatter Gaiman skulle skrive en TV-serie basert på boken. Og det gjorde han altså. Men som sagt så fyrte kristenfolket på alle pluggene. De ville ha seg frabedt at noen skulle normalisere djevelen slik. Og i hvert fall ikke gjøre narr av Guds visdom.

Og når de blir sinte da gjør de jo som de gjerne gjør; de samler seg og tyr til opprop.

20.000

Organisasjonen Return to Order har nådd hele 20.00 underskrifter der de krever at Netflix fjerner serien umiddelbart. Vel og bra det. Men det er bare et problem med akkurat det. Serien strømmes nemlig slettes ikke på Netflix. Nei, serien strømmes hos Amazon Prime. Oppropet har selvsagt ikke gått Gaiman hus forbi.

I love that they are going to write to Netflix to try and get #GoodOmens cancelled. Says it all really. https://t.co/8WNxCY1YmV