– Samholdet har nok aldri vært så bra som nå

Det er et noe uvanlig syn som møter en på Fredrikstad bussterminal. På de ulike plattformene der det for bare noen dager siden stod busser og ventende passasjerer, står det nå privatbiler. Det er mer eller mindre folketomt, med unntak av folk i gule vester som står i koronavennlige klynger.

Ved en søppeldunk står en av dem og skraper på et vaffeljern mens han rister på hodet.

– Guttær som steker vafler det, vettu, humrer Øyvind Kristiansen.

Bussjåfør på streikevakt: Øyvind Kristiansen rydder opp etter dagens vaffelsteking. Foto: Ylva Lie Bjerke

Og går man videre inn på pauserommet, står de nevnte "guttane" og spiser pølser i vafler. Tilsynelatende er det god stemning på de streikende bussjåførenes hovedkvarter. Og det må det være for å holde motet oppe, for egentlig er de frustrerte og forbanna.

Hatt avtale i 13 år

– Forhandlingene skulle jo starte i mars, men ble utsatt på grunn av korona. Vi har hatt en avtale i 13 år, men opplever at lederne løper fra ansvaret gang på gang.

Det sier Svein Jacobsen, som er organisert i Fagforbundet og er tillitsvalgt i VY buss i Fredrikstad. Deres hovedkrav er at gapet mellom deres og industriarbeidernes lønn tettes.

– Slik vi har blitt lovet, sier Jacobsen.

Han forteller at sjåførene er topp motiverte for streik, og at de møter sympati og får støtte fra folk i byen.

– Samholdet har nok aldri vært så sterkt som nå, skyter en av hans kolleger inn.

Tillitsvalgt Svein Jacobsen (foran) sammen med sine kolleger på "hovedkvarteret". Kampvilje og godt humør er uten tvil forenlig. Foto: Ylva Lie Bjerke

Får også motstand

Men det er også de som mener det er uforsvarlig å streike midt under en pandemi. Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum, kaller streiken umusikalsk, og skriver på lederplass at:

"Fra utsiden minner en busstreik nå om ren utpresning hvor samfunnet blir tatt som gissel for at en liten gruppe arbeidstakere med relativt trygge jobber skal få høyere lønn."

Han oppfordrer videre myndighetene til å skjære igjennom og bruke makt for å stanse streiken, dersom det viser seg at den potensielt kan føre til økt smittefare.

– Vi hører det også, og regna med at det kom, sier Svein Jacobsen om de kritiske røstene.

– Men vi føler at harmen er så stor i blant oss, og det er så stor avstand fra det kravet vi har. Vi må gjøre det nå, ellers må vi vente i to år til. Det er veldig tråkig at det må skje nå, med korona, men vi får jo alltid beskjed om at vi må vise måtehold. Også når vi har reagert tidligere. Så jeg kjøper ikke den kritikken fra øvrig hold, konkluderer han.

Jacobsens poenger blir støttet av gårsdagens leder i Dagsavisen, som trekker frem at streiken er den måten sjåførene får vist frem at jobben de gjør har verdi og nytte for samfunnet:

"Vi støtter fullt ut sjåførene i deres rettferdige og legitime streik. Koronasituasjonen kan ikke bety at all fagforeningskamp og alle rimelige krav skal settes til side. Ei heller skal pandemien misbrukes av NHO Transport, Spekter og arbeidsgiverne til å undergrave det moralske grunnlaget for en lovlig streik."

En bussjåfør med godt humør

Det er yrkesstolthet å spore blant sjåførene på bussterminalen.

– Folk trives i yrket sitt. Det er trivelig og sosialt. Men det er ugunstige arbeidstider. Første buss går ut klokken fire om morgenen, og siste buss går inn ved midnatt. Det er lange skift, og utifra det lurer vi jo på hvorfor vi ikke får betalt for jobben vi gjør. Det er stort ansvar å frakte passasjerene våre, sier tillitsvalgt Jacobsen.

Fra bakerst i pauserommet tar sjåfør Knut Erik Torbjørnsen ordet.

– Hva sa dem da du gikk på barneskolen? En bussjåfør, en bussjåfør?

– Med godt humør?

– Det er en mann med godt humør, ja!

Fredrikstad bussterminal er fylt opp av privatbiler. Foto: Ylva Lie Bjerke

