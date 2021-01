Mandag trådte flere nye koronatiltak i kraft over hele landet, etter en jule- og nyttårsfeiring med noen lettelser. Tiltakene gjelder i første omgang i to uker, fram til og med 18. januar.

Blant de nye reglene er:

* Nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer.

* En grense på maks fem personer i private sammenkomster utenfor eget hjem.

– Man kan samles maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale eller i en park. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes, skriver statssekretær Maria Jahrman Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet i en e-post til Dagsavisen.

Barn som er i den samme faste gruppa (såkalt kohort) i barnehagen eller på barneskolen kan møtes med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere, fortsetter hun. Det gjelder for eksempel for bursdagsfeiring utendørs.

I tillegg til de nye reglene la regjeringen søndag fram tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere. De kom også med flere anbefalinger knyttet til sosial kontakt, reiser, skoler og utdanning, arbeidsplasser, butikker og idrett.

Les også: Helsedirektøren frykter uvanlig 17. mai-feiring også i år

Kan gå tur

Det anbefales blant annet å unngå å ha gjester i hjemmet. Rådet er å vente 14 dager med private besøk, men det er noen unntak. Folk som bor aleine kan ha besøk av eller gå på besøk til en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra sin egen faste gruppe.

På søndagens pressekonferanse ble statsminister Erna Solberg spurt om det vil være lov å møtes utendørs, for eksempel for å gå en tur sammen. Svaret var ja, men at man må holde avstand.

Det er ikke satt en maksgrense for hvor mange man kan gå tur med, sier Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet. Det viktigste er at man klarer å holde avstand.

– Selv om det er mindre smitterisiko utendørs kan man også der smitte andre. Det er ikke satt noe øvre tak på hvor mange man kan gå tur sammen med, men vi anbefaler at man treffer færrest mulig mennesker i de ukene tiltakene varer. Hvis det blir en stor gruppe som går samlet kan det jo være vanskelig å holde avstand, fortsetter Bjerke.

Du kan fortsatt gå tur ute med andre, så lenge dere holder avstand. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Les også: Hedvig Montgomery synes det er skummelt å se hvor selvopptatte pandemien har gjort oss (+)

Ikke forbud – men kan vente

Kontakt med barnebarna er viktig, både for barnet og besteforeldre, skriver regjeringen på sin side med informasjon til foreldre om barn og koronavirus. Friske besteforeldre kan være sammen med friske barnebarn, står det i artikkelen som sist ble oppdatert 10. desember.

Men de nærmeste ukene bør man ha færrest mulig nærkontakter, gjentar Bjerke.

– Det er ikke forbud mot å treffe besteforeldre, men dersom det er mulig kan jo man vente et par uker med å treffe dem, skriver hun.

Også i fjor kom regjeringen med flere strenge råd og retningslinjer, blant annet for hvor mange som kunne samles på én gang, både hjemme, i parker eller på offentlig sted.

Bjerke skriver at det i mars var en del tiltak som var strengere enn det vi har nå. Skoler var stengt, det samme var mindre bedrifter, som frisører.

– Men det stemmer nok at rådet om å unngå besøk hjemme er veldig strengt. Vi håper at smittesituasjonen kommer under kontroll slik at vi igjen kan treffe hverandre, fortsetter hun.

Og oppfordringen er fortsatt at det er viktig å ha sosial kontakt. Bruk for eksempel telefon og video, skriver statssekretæren.

Les også: Opposisjonen ber Solberg redegjøre i Stortinget om nye smitteverntiltak

Rødt nivå

Da de nye reglene og anbefalingene ble lagt fram søndag sa Solberg at de er bekymret for utviklingen i smittetallene.

– Jeg ber nå om at alle blir med på et krafttak for å unngå en ny smittebølge, sa hun.

For elever og studenter gjelder flere nye anbefalinger. All undervisning og planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale fram til 18. januar, og alle ungdoms- og videregående skoler går over til rødt nivå. Rødt nivå betyr blant annet at klasser deles inn i mindre faste grupper og at man bør holde en meters avstand.

Opposisjonen har bedt Solberg redegjøre for de nye smitteverntiltakene i Stortinget. Ap-leder Jonas Gahr Støre sa mandag til NTB at det er viktig å få belyst beslutningsprosessen bak.

– Stortinget fikk ingen varsel eller gjennomgang av de faglige vurderingene rundt disse tiltakene i forkant i går, sa Støre mandag.

Statsministeren har sagt at hun ser fram til å redegjøre for koronasituasjonen. Det skal skje når Stortinget samles 18. januar.

– Smittetallene gjennom julen har økt, og det er derfor behov for et krafttak for å unngå en ny smittebølge. Det er bakgrunnen for at vi i helgen innførte nye tiltak etter råd fra FHI og Helsedirektoratet, sa Solberg.

Fikk du med deg portrettet med FHI-sjef Camilla Stoltenberg?: – Alle i familien min har hatt dramatiske opplevelser (+)