– Flott at Bane Nors planprogram nå kommer på plass. Og at vi får en løsning som innebærer at jernbanen kommer inn på trygg grunn og at enda mindre dyrka mark går tapt.

Det sa Sps gruppeleder Hans Ek, da formannskapet torsdag skulle ta stilling til den siste utviklingen i dobbeltsporprosjektet, som har versert i mer enn 30 år.

– For femte gang?

Etter en høringsrunde, som har vart fra 25. januar, tyder alt nå på at den nye jernbanelinja vil bli flyttet vestover i områdene nord for Ørmen. Dette for å unngå vanskelige grunnforhold, som det er rikelig av i søndre Østfold.

– Jeg vet ikke om det er for femte gang vi har dobbeltsporsaken fra Råde til Seut til behandling. Men nå har vi i hvert fall fått et håndfast planprogram på bordet. Og det er gledelig. Så er det også mye som tyder på at Bane Nor har snudd seg rundt ettersom de har behandlet hele 60 høringsuttalelser fra 25. januar til 25. april. Bra! fortsatte en tilfreds SV-gruppeleder Camilla Eidsvold.

På spørsmål fra Demokraten om hvilket år Bane Nor nå ser for seg det første spadestikket for Råde-Fredrikstad, opplyste prosjektleder Iselin Engh dette i oktober i fjor:

– Vi satser på at kommuneplanarbeidet kan være ferdig i 2021. Deretter vil det gå to år før reguleringsplanarbeidet er ferdig. Så skal det gjennomføres grunnerverv og så videre. Så 2024 kan vi nok si er det absolutt tidligste tidspunktet for oppstart. Men – vi skjønner jo at alle er utålmodige. Det kan jeg fortelle at vi i Bane Nor også er, uttalte Engh.

Vil gi et godt grunnlag

Nå stiller altså både rådmannen og politikerne seg bak det reviderte planprogrammet slik det foreligger fra Bane Nor.

Planprogrammet vil ifølge Bane Nor selv gi et godt grunnlag for videre planlegging.

Bane Nor hevder også at det fra forslagsstillers side er gjort en grundig vurdering av innkomne merknader i høringsperioden.