FORVENTNINGSFULL: Geir Fredrik Larsen fra Gressvik, har tjenestegjort i både Libanon og Bosnia. Nå har han et stort håp om at han og andre veteraner i Fredrikstad blir enda bedre ivaretatt, etter at kommunen nylig vedtok en egen veteranplan. her ved minnesmerket over de falne under 2. verdenskrig, der den årlige 8. mai-markeringen i Fredrikstad avholdes.