Foruten å være leder i det ferske kommunepartiet, er han også førstekandidat på valglista de nylig leverte inn. Bjørnli forteller at han lenge har hatt politisk interesse, men at han først nå har tatt steget inn i et parti.

– Jeg har vært en «Facebook-synser», om man kan si det sånn, men jeg er helt fersk i politikken. Så dette blir spennende, og vi må prøve oss litt fram, og se hvordan ting fungerer, sier han.

God nabohjelp

Slik er det også for de fleste andre på Rødts listeforslag i «bygda mellom byene». Derfor har de søkt mye hjelp fra partikolleger i nabobyene.

– Vi har god kontakt med Sol Skipnes fra lokallaget i Fredrikstad, og Eirik Tveiten i Moss. De har vært veldig positive og støttende, og det er godt å få bistand fra noen som har solid politisk erfaring allerede, sier Bjørnli.

Det sosialistiske partiet gjorde et godt stortingsvalg i 2017, og fikk inn partileder Bjørnar Moxnes fra Oslo i nasjonalforsamlingen. Siden har Rødt gjort det godt på mange meningsmålinger, og nå håper Bjørnli at også Råde er klare for politikken deres.

– Jeg syns det er på tide å få inn en tydelig venstreside i Råde-politikken, for det vet jeg at mange har savnet. Flere har kommet til oss med spørsmål, fordi de er nysgjerrige på hva vi står for. Det tenker jeg er et godt utgangspunkt for valgkampen i høst.

Flere partier enn sist

Totalt er det åtte partier som har levert inn listeforslag til kommunevalget i Råde i år, ett flere enn i 2015.

– Rødt er det eneste nye partiet som stiller hos oss, ellers er det de samme sju som sist gang, opplyser rådgiver Nina Johansen ved det politiske sekretariatet i Råde kommune.

Hun mener det er utelukkende positivt at bygdas partiflora vokser.

– Ingenting er bedre enn at det blir flere partier å velge mellom, sier Johansen.

Slår et slag for Saltnes

For Svein Hoffa Bjørnli og Rødt, handler det nå om å kjempe seg inn i maktens korridorer.

– Ambisjonen vår er å få inn minst én i kommunestyret, så vi kan prøve å være med på å gjøre bygda litt bedre, forteller han.

Selv om han er full av lovord om jobben Høyre og ordfører René Rafshol har gjort i kommunen de siste årene, ser han nemlig nok av saker å ta tak i.

– Særlig mener jeg Saltnes har blitt litt glemt – uten eget legekontor og Post i butikk, og med dårlig bussforbindelse. Da sitter familier som ikke har bil, og lite å rutte med, vanskelig i det. Derfor er en av våre viktigste saker et ønske om å spleise Saltnes med resten av bygda, sier Bjørnli.