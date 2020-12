– Hva gjør man om sausen skiller seg?

– Det skjer jo egentlig aldri, men mannen min sier at når sausen skiller seg, så kan man bruke kaldt vann eller isbiter for å redde sausen.

– Hvordan lager man den beste ribba?

– Han sier at det er tre steg i den perfekte ribbelaginga. For det første må man behandle skinnet på riktig måte. Det er nok lurt i det første steget å dekke ribba med aluminiumsfolie, også sette litt vann i stekebrettet. Så steker man det i sånn 1 time på 160 grader. Så etter det tar man det ut, tar av folien og lufter den. Så legger man en dyp tallerken under hele ribba. Og så setter man det inn igjen, og steker den på 90 grader i minimum 2 timer.

– Er det noen julematfeller man må unngå å gå i?

– Det man må passe på for ikke å ødelegge julstemninga, er at når man tilbereder ribba, så er det svært viktig å ha vann i stekebrettet under hele tilberedningsprosessen, sånn at kjøttet blir saftig, men svoren sprø. Man må fylle på vann underveis. Da blir den crunchy og deilig.

– Det er jo noen som ikke er så glad i hverken ribbe eller pinnekjøtt. Har du et tips til hva slags julemat de kan lage?

– Forslaget vårt er torsk. Gå over til fisken isteden. Det er også knytta til mattradisjoner vi har fra Polen, vi er jo begge derfra. Der spiser man ikke kjøtt på julaften, man spiser fisk. Man kan tilberede torsken med forskjellige typer grønnsaker, som gulrøtter, rosenkål, og pastinakk. Ja, rotgrønnsaker, stort sett. Og med potetmos og saus så blir det helt nydelig!

Juletallerken med klassisk tilbehør. Surkålen man får på St. Peter's restaurant har blitt fermentert i to måneder. Foto: Privat

– Har du et hemmelig tips til det lille ekstra som løfter den tradisjonelle julematen?

– Det som vi mener løfter maten uansett, julemat eller ei, er å ikke ta noen snarveier. Og lage alt fra bunnen av. Forberedelsene til julebordsesongen starter for oss på seinsommeren. Da plukker vi grønnsaker fra en gård i Fredrikstad og fermenterer og sylter ting. Vi har hjemmelaga surkål og rødkål på vår tallerken, som er fermentert i to måneder. Det er ganske digg. Og istedenfor vanlige epler bruker vi eplekrem. Det har blitt en av bestselgerne våre. Når det gjelder dessert så er tipset å legge til litt ekstra tekstur. Man kan bruke rischips på toppen av riskremen for eksempel, det blir sprøtt og crunchy. Riskremen er laget på tradisjonell måte, men får en moderne vri.

(Tatiana og Michal har fortalt oss hvordan man lager rischips. Se oppskrift nederst i saken)

– Og hva lurt kan man gjøre med restematen? Så man slipper å spise medisterkaker og poteter hele romjula?

– Rester er bra. Vi synes det er viktig å unngå matsvinn! Vi foreslår å lage forskjellige type smørbrød. Da kan man bruke resten av ribba eller annet kjøtt, og ha rødkål og surkål på. Man kan også lage pulled pork av ribbekjøttet. Eller ha potet- og kjøttrester i en form, nesten som en slags lasagne.

– Er det noen norske julemattradisjoner dere synes er rare?

– Kanskje den største overraskelsen de første åra vi bodde her, var egentlig lutefisk. Hehe!

– Det skjønner jeg godt!

– Både tilberedelsesmåte og konsistens. Det var litt spesielt i starten. I år har vi begynt å lage lutefisk i restaurant. Da fikk vi bedre forståelse for den retten. Også likte vi det ganske godt! Men første årene var det.. wow!

Slik lager du Tatiana og Michals rischips:

1 pakke rispapir. Disse fås kjøpt i de fleste matbutikker

Olje som tåler høy varme

Kanel

Melis

Ha olje i en panne eller kjele, og varm opp til 190 grader. Her er det nyttig med et termometer. Brekk rispapiret i litt mindre biter. Ha oppi den varme oljen til du ser at papiret puffes opp. Det skal ta ca 2-3 sekunder. Hvis det ikke puffer etter kort tid, har du for lav varme. Legg de puffede rispapirene på tørkepapir, strø på kanel og sukker, og server sammen med riskremen.