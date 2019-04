Totalt skal det konkurreres i 14 fag i Østfold, og det blir rekordstor deltakelse under årets skole-NM 2019.

– Over 360 deltakere fra hele landet er påmeldt til konkurransene. Til Østfold kommer rundt 190 av disse, forteller rådgiver Katrine Gustavsen ved opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune i en pressemelding.

40 østfoldinger

Torsdag 11. april arrangeres det skole-NM i yrkesfag på tre forskjellige videregående skoler i Østfold – Glemmen, Borg og Kalnes. Det er organisasjonen World Skills Norway (se faktaboks) som står bak norgesmesterskapet.

Ved siden av å være en av arrangørene, er Østfold også fylket med flest deltakere. 40 av de 360 elevene som skal konkurrere om NM-gull er hjemmehørende her i fylket.

– Totalt arrangeres det norgesmesterskap i 35 ulike fag, og vi har Østfold-deltakere i 25 av disse. 20 av deltakerne våre skal konkurrere på hjemmebane, og seks av disse er fra Fredrikstad, sier læreplassjeger Magne Hagen i Østfold fylkeskommune til Demokraten.

– Lov å være best

Norgesmesterskapet arrangeres ved tolv ulike videregående skoler fordelt på ni fylker. Arrangementene går over to dager, hvorav en dag til selve konkurransen.

– Dette gleder vi oss veldig til. Det å høyne statusen, interessen og kvaliteten på norsk yrkesutdanning er utrolig viktig. Skole-NM vil være et viktig bidrag i dette arbeidet, sier Gustavsen.

Også læreplassjeger Magne Hagen mener denne typen konkurranse er viktig for å gi yrkesfaglige utdanninger et løft.

– Dette er et arrangement der elevene får prøvd seg mot hverandre. Målet er å få fram trivsel, at elevene får vist hva de kan prestere og at det er lov å være best. I sum bidrar dette til å skape blest og engasjement rundt yrkesfagene, fastslår Hagen.

Bredt spekter

Konkurransene er i gang fra rundt klokken 8 til klokken 15, mens avslutnings- og premieseremonien finner sted på Quality Hotel Sarpsborg klokken 17.

Ved de tre Østfold-skolene skal det konkurreres i følgende 14 fag innenfor Teknikk og industriell produksjon, Elektro, Design og håndverk og Bygg og anlegg:

Industrimekaniker (Glemmen)

Manuell maskinering (Glemmen)

Sveising (Glemmen, avdeling Lisleby)

Bilfag, lettere kjøretøy (Borg)

Billakk/bilskade (Borg)

Automatisering (Borg)

Elektriker (Glemmen)

Kulde- og varmepumpeteknikk (Borg)

Frisør (Glemmen)

Design og søm (Glemmen)

Interiør- og utstillingsdesign (Glemmen)

Mediegrafiker (Glemmen)

Anleggsgartner (Kalnes)

Landbruk og gartner (Kalnes)

I tillegg vil det bli arrangert NM i flere fag innenfor linjene Helse- og oppvekst, Restaurant og matfag, Naturbruk og Service og samferdsel i de øvrige fylkene.