Den 25. juni la SSB fram de oppdaterte tallene for arbeidskraftundersøkelsen for andre kvartal i 2019. Tallene viser at antall ansatte som ønsker større stillinger enn det de har i dag, har gått opp siden samme tidspunkt i fjor. Den største oppgangen har vært blant kvinner. I andre kvartal i 2018 oppga 43.000 kvinner at de ønsket en høyere stillingsprosent, mens tallet i år har gått opp til 49.000.

Det har også vært en økning blant menn, hvor det har gått fra 19.000 til 21.000 som ønsker en høyere stillingsprosent enn det de har i dag.

– Det gjelder særlig blant kvinner, og det er et problem når 50.000 kvinner ønsker å jobbe mer uten at de får det. De er låst i en deltidsfelle, sier Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet.

Særlig i helse og omsorg

Arbeiderpartiet startet på lørdag sin valgkamp i Stavanger, den eneste av de fire største byene i landet partiet ikke styrer.

En samlet partiledelse møter Dagsavisen under valgkampens første hverdag. De kan fortelle at hele, faste stillinger er én av sakene de ønsker å prioritere høyest under årets kommune- og fylkestingsvalg. Og de kan love at situasjonen ville vært lysere med Ap ved roret.

I Støres lett omskrevne ord: Situasjonen kunne vært unngått ved å føre en annen politikk, og da også kan løses ved å endre politikk.

– Vi har sett disse årene at regjeringen åpner for mer midlertidighet. De har vedtatt en lov om generell adgang til midlertidige ansettelser, sier Støre.

– De tar ikke deltidsproblematikken på alvor, sier Støre.

Støre påpeker at helse- og omsorgssektoren er en bransje som særlig har mye deltid, og han frykter at det kan gå utover rekrutteringen i bransjen dersom faste stillinger ikke blir lettere å oppdrive.

– For noen år siden hvor jeg møtte en ung kvinne som var utdanne helsefagarbeider innen psykisk helsevern. Hun fortalte at hun hadde fått tilbud om fire 20 prosent stillinger, og fire ganger 20 er ikke hundre en gang. Så hun valgte å gå en annen retning, forteller Støre.

– Men vi har ikke råd til å miste en motivert kvinne ved inngang til arbeidslivet som vil jobbe i et så viktig området som vi kommer til å trenge mer av, fordi vi ikke klarer å ordne opp i dette, sier Støre.

Tajik: – Deltidskrise

Nestleder Hadja Tajik lar partilederen snakke seg ferdig før hun tar ordet. Tajik påpeker at dette også gjelder sykepleiere, og at en av fem velger å slutte i jobben og gå inn i noe annet etter 10 år i bransjen. Hun tror dette handler om uforutsigbarheten i både lønn og arbeidstider.

– Jeg vil si at vi har en deltidskrise i dette landet, og det er også et likestillingsproblem, mener Hadia Tajik.

Hun mener at deltidsstillinger kan være problematisk for den enkelte, ved at må bruke tid på å få nok vakter til å forsørge seg selv og en eventuell familie. Men hun ser også på deltidsstillingene som et samfunnsproblem.

– Det går utover den økonomiske verdiskapningen til hele landet vårt og her er det tusenvis av folk som har lyst til å jobbe mer, som ber om å få jobbe mer, men som ikke får muligheten til det fordi det ikke blir prioritert høyt nok av Høyrepolitikere rundt om i landet, sier Tajik.

En politisk beslutning

For å få færre deltidsstillinger forteller partiledelsen, som foruten Støre og Tajik består av nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng, at ordførerne ute i kommunene skal jobbe for heltidsstillinger, selv om regjeringen har åpnet for midlertidighet.

– Det går jo an politisk å bestemme seg for at hos oss skal utgangspunktet være at stillinger som blir utlyst skal være faste, hele stillinger. Og hvis det er noen som vil utlyse en deltidsstilling, så må man forklare hvorfor man trenger en deltidsstilling for å få gjort akkurat denne jobben her, sier Tajik.

Partisekretær Stenseng mener likestillingsdimensjonen er viktig når hun ser tallene.

– Vi vet at to tredjedeler i omsorgssektoren jobber deltid, og de aller fleste av de er kvinner, sier Stenseng

– Hvis helse- omsorgssektoren hadde vært mannsdominert så hadde vi fikset det for lenge siden. Vi ser jo ikke den utviklingen i industrien, så dette handler om politisk prioritering, sier Stenseng.

Årsak til økte forskjeller

Hun mener også at ufrivillig deltid er en helt grunnleggende årsak til at forskjellene på folk øker, for det er så mange primært mødre, men også fedre som ikke får muligheten til å for eksempel ta et boliglån.

På tross av at helse- og omsorgssektoren har mange ansatte, tror Stenseng likevel at det er mulig å omstrukturere for å gi de ansatte større stillinger.

– Selvfølgelig er det fullt mulig å få til, og innenfor alle andre sektorer så har folk fulle stillinger. Så det handler kun om politisk vilje, sier hun.

– Dere har hatt styringen en stund i Trondheim, det er vel fortsatt deltidsstillinger i helsesektoren der?

– Ja, men Trondheim er en av de kommunene som ligger helt på topp når det kommer til antall hele stillinger som blir utlyst. Det er ikke noe man gjøre over natta, men de har en statistikk som går i riktig retning, sier Kjersti Stenseng.

