Protesterte mot bompenger

Av Arne Børresen

Med hardtslående paroler mot den forestående bomringen, deltok anslagsvis 50-60 personer i denne seksjonen.

- I Norge er det ytringsfrihet. Og det skal være høyt under taket. Derfor hadde vi heller ingen betenkeligheter med å tillate å la bompengemotstanderne delta i toget. Vi synes snarer det er bra at folk for komme ut med sine meninger, uttalte Annett Evensen i 1. mai-komiteen til Demokraten.

LES OGSÅ: Ap-Nygårds 1.mai-oppgjør med lokale Høyre