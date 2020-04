Problemfri Frevar-åpning

Av: Arne Børresen

Frevar-direktøren Fredrik Hellström hadde en viss frykt for at kaotiske tilstander skulle oppstå etter nedstengningen som varte i knappe tre uker. Men åpningsdagen forløp nok greiere enn hva både Hellström og publikum kunne forestille seg.

Knapt en bil

– På morgenkvisten var det lange køer her. Langt lengre enn forbi det siste veikrysset før Frevar (Løytnant Donsvei/Habornveien journ. anm.). Men etter noen få timer avtok kødannelsene betraktelig. Nå er det knapt en bil her, understreket de to Securitas-vekterne Demokraten møtte torsdag ettermiddag litt før klokken 17.00, drøye to timer før stengetid.

Saken fortsetter under bildet.



Ikke snev av kø i sikte torsdag ettermiddag. Foto: Arne Børresen

Vekterne, som ikke ønsket å oppgi navn, hadde fått i oppdrag å slippe bilene puljevis inn på gjenvinningsstasjonen og å sørge for at de besøkende holdt minst to meter avstand til hverandre.

Den mangeårige idrettsprofilen, Bredo Glomsrød, var blant dem som unngikk både kø og trengsel:

– Avleveringa av tingene vi skal kvitte oss med vil nok gå langt raskere enn planlagt. Vi hadde regnet med lange køer, men etter å ha sveipet en tur nedom Øra i forkant, forstod vi at dette kom til å gå som smurt likevel! uttalte Glomsrød i det han ble vinket avgårde mot porten av vekterne.

Saken fortsetter under bildet.



– Vi kjørte først ned om for å se om det var mye kø, uttalte en tilfreds Bredo Glomsrød som sammen Marit Andersson slapp å vente så mye som ett minutt da de kom for å avlevere avfall på Frevar torsdag. Foto: Arne Børresen



Frevar opererer igjen med vanlige åpningstider – inkludert langdager tirsdag og torsdag– men noen retningslinjer er nye:

• Har du karantene eller er syk, har du ikke adgang.

• Hold minimum 2 meter avstand til andre personer og våre medarbeidere.

• Maksimalt 2 personer kan gå ut av hver bil.

• Du må regne med å stå i kø og forvente at det vil ta tid, det forventes stor pågang.

• Det vil ikke være anledning til å få hjelp til bæring/lossing fra våre medarbeidere.

• Du må være innbygger i Fredrikstad kommune.

• Bil og henger skal ikke overskrider 9 meter og 3m3.

• Husk å sikre lasten godt før du kjører.

• Sorter avfallet godt før du reiser, slik at du bruker kortest mulig tid inne på gjenvinningsstasjonen.

Kilde: frevar.no